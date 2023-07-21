***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.07.2023 13:44
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Akartaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174137
BIST
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15:456.671
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -11,54
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.655
En Yüksek
6.724
15:4526,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1919
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
15:4529,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1490
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
15:451.700,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.700,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler15:45
|YEOTK
|145,20
|520.500.145
|% 10,00
|
|SDTTR
|180,40
|626.092.777
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.557.126
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|729.163.608
|% 9,99
|
|EMKEL
|17,86
|218.994.367
|% 9,98
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|17.010.022
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|108.075.717
|% -9,94
|
|KENT
|180,30
|852.756
|% -7,25
|
|BRMEN
|2,32
|352.475
|% -7,20
|
|ASTOR
|97,10
|7.629.079.003
|% 8,25
|
|THYAO
|223,50
|5.108.030.379
|% -0,75
|
|TUPRS
|91,10
|3.545.546.380
|% 0,11
|
|CANTE
|21,02
|2.879.327.493
|% -3,13
|
|ASELS
|72,05
|2.394.165.178
|% -2,17
|
|ZOREN
|3,95
|1.808.067.949
|% 6,47
|
|ODAS
|10,19
|2.112.813.713
|% 3,98
|
|EKGYO
|8,33
|1.666.360.205
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,89
|531.997.369
|% -2,03
|
|CANTE
|21,02
|2.879.327.493
|% -3,13
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9330
|26,9389
|% 0,72
|
|Euro
|29,9853
|29,9985
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,4229
|34,5956
|% 0,27
|
|Frank
|31,0183
|31,2051
|% 0,86
|
|Riyal
|7,1594
|7,1953
|% 0,67
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,43
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.700
|5,10
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-110,00
|
|Tam
|11.100
|11.222
|-87,00
|
|Yarım
|5.550
|5.637
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.818
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,12
|
|B. Petrol
|80,69
|80,69
|1,07
|