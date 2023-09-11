***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.09.2023 09:05
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193575
BIST
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11:588.353
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 27,65
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
11:5826,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0376
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
11:5828,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1103
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
11:581.664,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,93
|Açılış
|: 1.664,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler11:55
|RYGYO
|23,76
|91.413.755
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|70.515.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.650.334
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|481.498.131
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,50
|43.152.133
|% -7,38
|
|BYDNR
|54,15
|172.871.655
|% -6,64
|
|KOZAL
|33,02
|4.175.539.875
|% 6,79
|
|THYAO
|241,40
|2.530.483.813
|% -0,78
|
|ISCTR
|23,80
|2.362.788.288
|% -3,64
|
|KZGYO
|48,80
|1.863.427.813
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,88
|1.847.100.398
|% -2,20
|
|ZOREN
|5,25
|1.646.713.754
|% 3,14
|
|EKGYO
|9,58
|1.320.152.512
|% 1,05
|
|KOZAL
|33,02
|4.175.539.875
|% 6,79
|
|SKBNK
|5,69
|736.915.684
|% 3,08
|
|KLGYO
|3,40
|430.994.063
|% 1,80
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8561
|26,8806
|% 0,16
|
|Euro
|28,8348
|28,8447
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,5236
|33,6918
|% 0,49
|
|Frank
|30,0057
|30,1864
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1402
|7,1760
|% 0,09
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|7,71
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,57
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.073
|11.165
|56,00
|
|Yarım
|5.554
|5.606
|30,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,98
|20,01
|0,21
|
|B. Petrol
|90,29
|90,29
|-0,36
|
Seans Raporu
11:55
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12:10BAYRK
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