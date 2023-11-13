***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2023 09:19
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217251
BIST
'
16:197.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,51
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:1928,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0495
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5976
En Düşük
28,4784
16:1930,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0099
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:191.779,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.779,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ATATP
|65,45
|53.273.976
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|DERIM
|16,44
|8.145.955
|% 9,97
|
|ETYAT
|10,15
|8.219.164
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.960.513
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,50
|10.428.186.026
|% 3,23
|
|REEDR
|28,72
|3.549.790.894
|% 6,92
|
|ISCTR
|20,32
|2.887.325.921
|% 1,20
|
|TUPRS
|149,80
|2.624.948.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|1.900.545.246
|% 3,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.900.545.246
|% 3,78
|
|ISCTR
|20,32
|2.887.325.921
|% 1,20
|
|IHLAS
|1,37
|175.981.606
|% 9,60
|
|REEDR
|28,72
|3.549.790.894
|% 6,92
|
|ZOREN
|5,10
|627.625.543
|% -2,30
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5799
|28,5976
|% 0,17
|
|Euro
|30,5299
|30,5406
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,9192
|35,0943
|% 0,34
|
|Frank
|31,4735
|31,6631
|% -0,11
|
|Riyal
|7,5998
|7,6379
|% 0,16
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,08
|% 0,66
|
|Platin
|852,13
|854,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,51
|976,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,65
|81,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,83
|1.936,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34INTEM
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 276.50 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 443 adet işlem
-
16:32BIGCH
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 30.32 lira fiyatla işlem gören hissede 786, 982 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ALARK, YKBNK
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 53 kaybederek (% -1.16 ) 6, 667
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, ARENA, MARKA, KLMSN, ETYAT, PAPIL, PCILT, ARASE, MIATK, IHLAS