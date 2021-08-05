***GENTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
05.08.2021 10:11
***GENTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 03.08.2021 tarihinde başlayan % 29,87012 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 05.08.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954907
BIST
10:281.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:288,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0512
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:2810,1476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0407
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1606
En Düşük
10,0744
10:28495,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,37
|Açılış
|: 495,55
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,98
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:28
|GENIL
|13,00
|295.829.060
|% 9,98
|
|DNISI
|13,69
|16.079.323
|% 9,96
|
|PENTA
|48,78
|6.463.743
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|23.542.800
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|AGYO
|2,87
|11.185.245
|% -9,75
|
|KATMR
|3,02
|11.843.530
|% -6,21
|
|KRSTL
|1,87
|4.781.733
|% -6,03
|
|KARYE
|10,96
|18.911.972
|% -4,70
|
|KGYO
|7,95
|619.981
|% -4,68
|
|GARAN
|9,36
|332.730.933
|% 1,08
|
|GENIL
|13,00
|295.829.060
|% 9,98
|
|SASA
|30,66
|255.387.302
|% 3,37
|
|THYAO
|12,91
|239.634.772
|% 1,18
|
|IZMDC
|2,90
|134.601.252
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,84
|103.825.990
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,90
|134.601.252
|% -3,01
|
|GARAN
|9,36
|332.730.933
|% 1,08
|
|GENIL
|13,00
|295.829.060
|% 9,98
|
|THYAO
|12,91
|239.634.772
|% 1,18
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5681
|8,5711
|% 0,60
|
|Euro
|10,1415
|10,1476
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,8893
|11,9490
|% 0,50
|
|Frank
|9,4015
|9,4581
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2777
|2,2891
|% 0,56
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,55
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|0,36
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Seans Raporu
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