***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.04.2020 17:25
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
GPG 2020 1. DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK SATIM BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 288.765,64 % 0,004 % 0,18438 % 4.596,194298
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 201,63 % 0,0493 % 0,000129 % 0,260958
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836979
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.834
En Düşük
93.629
18:056,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,1077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
18:057,3041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0660
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
18:05359,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,70
|Açılış
|: 359,84
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|501.369
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|35.845
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.566.456
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.493.672
|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.740
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2760
|8,3176
|% -0,97
|
|Frank
|6,8672
|6,9086
|% -0,96
|
|Riyal
|1,7637
|1,7725
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.682
|35,83
|
|Altın Gr.
|360
|360
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,33
|15,39
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|33,12
|33,12
|0,28
|
Seans Raporu
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17:59KFEIN
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17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
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17:55XU100
Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de