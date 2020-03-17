***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-757.276 -179.813Net Dönem Karı (Zararı)1.094.177 569.333NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-810.382 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -62.564 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -747.818 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.203.388 -868.572Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 5.834 67.759Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 419.618 -53.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7,8,9,12 -1.628.840 -882.912FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-919.593 -299.239Alınan Temettü20 99.753 72.037Alınan Faiz20 62.564 47.389FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI993.547 244.456Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 5.677.640 3.306.433Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -4.684.093 -3.061.977YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)236.271 64.643NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)236.271 64.643DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 175.788 111.145DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 412.059 175.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 78.824 80.359Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 333.235 95.429Diğer Alacaklar9 52.566 58.400Finansal Varlıklar10 5.440.441 3.163.403TOPLAM VARLIKLAR5.905.066 3.397.591YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 433.210 13.592TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)433.210 13.592TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.471.856 3.383.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.383.999 2.570.210Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 1.094.177 569.333Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 5.677.640 3.306.433Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -4.683.960 -3.061.977TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.471.856 3.383.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 62.564 47.389Temettü Gelirleri16,20 99.753 72.037Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 325.802 140.041Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 747.818 417.563Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 42.611 19.858ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.278.548 696.888Yönetim Ücretleri21 -97.872 -79.086Saklama Ücretleri21 -55.466 -26.291Denetim Ücretleri21 -5.671 -10.253Kurul Ücretleri21 -865 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -10.391 -7.515Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -14.106 -4.410ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-184.371 -127.555ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.094.177 569.333NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.094.177 569.333DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.094.177 569.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830142BIST