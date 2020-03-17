***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:11
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-757.276 -179.813
Net Dönem Karı (Zararı)
1.094.177 569.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-810.382 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -62.564 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -747.818 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.203.388 -868.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 5.834 67.759
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 419.618 -53.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -1.628.840 -882.912
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-919.593 -299.239
Alınan Temettü
20 99.753 72.037
Alınan Faiz
20 62.564 47.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
993.547 244.456
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 5.677.640 3.306.433
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -4.684.093 -3.061.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.271 64.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.271 64.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 175.788 111.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 412.059 175.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 78.824 80.359
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 333.235 95.429
Diğer Alacaklar
9 52.566 58.400
Finansal Varlıklar
10 5.440.441 3.163.403
TOPLAM VARLIKLAR
5.905.066 3.397.591
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 433.210 13.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
433.210 13.592
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.471.856 3.383.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.383.999 2.570.210
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.094.177 569.333
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 5.677.640 3.306.433
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -4.683.960 -3.061.977
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.471.856 3.383.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 62.564 47.389
Temettü Gelirleri
16,20 99.753 72.037
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 325.802 140.041
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 747.818 417.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 42.611 19.858
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.278.548 696.888
Yönetim Ücretleri
21 -97.872 -79.086
Saklama Ücretleri
21 -55.466 -26.291
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -10.253
Kurul Ücretleri
21 -865 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -10.391 -7.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -14.106 -4.410
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-184.371 -127.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.094.177 569.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.094.177 569.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.094.177 569.333
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830142
BIST