***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:11
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.976.715 9.470.350
Net Dönem Karı (Zararı)
4.487.350 3.258.872
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.061.728 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.843.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -218.372
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.245.694 2.383.182
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 1.803.034 -1.036.809
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 53.062 -13.454
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -21.101.790 3.433.445
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.820.072 5.642.054
Alınan Faiz
20 4.843.357 3.828.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.976.080 -9.477.657
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 711.298.247 535.903.268
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -696.322.167 -545.380.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-635 -7.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-635 -7.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.022 9.329
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.387 2.022
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.387 2.022
Diğer Alacaklar
9 544 1.803.578
Finansal Varlıklar
10 38.469.194 17.149.032
TOPLAM VARLIKLAR
38.471.125 18.954.632
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 91.726 38.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
91.726 38.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.379.399 18.915.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.915.968 25.134.752
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 4.487.351 3.258.872
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 711.298.247 535.903.268
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -696.322.167 -545.380.924
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
38.379.399 18.915.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 4.843.357 3.828.296
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 97.959 -190.552
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 218.372 91.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 8.556 26.296
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.168.244 3.755.868
Yönetim Ücretleri
21 -592.703 -435.527
Saklama Ücretleri
21 -38.960 -22.450
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -10.253
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -10.077 -12.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -33.483 -16.528
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-680.894 -496.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.487.350 3.258.872
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.487.350 3.258.872
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.487.350 3.258.872
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830143
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