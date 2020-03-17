***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.976.715 9.470.350Net Dönem Karı (Zararı)4.487.350 3.258.872NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.061.728 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -4.843.356Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -218.372İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.245.694 2.383.182Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 1.803.034 -1.036.809Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 53.062 -13.454İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -21.101.790 3.433.445FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.820.072 5.642.054Alınan Faiz20 4.843.357 3.828.296FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.976.080 -9.477.657Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 711.298.247 535.903.268Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -696.322.167 -545.380.925YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-635 -7.307NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-635 -7.307DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.022 9.329DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.387 2.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.387 2.022Diğer Alacaklar9 544 1.803.578Finansal Varlıklar10 38.469.194 17.149.032TOPLAM VARLIKLAR38.471.125 18.954.632YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 91.726 38.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)91.726 38.664TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)38.379.399 18.915.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.915.968 25.134.752Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 4.487.351 3.258.872Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 711.298.247 535.903.268Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -696.322.167 -545.380.924TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)38.379.399 18.915.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 4.843.357 3.828.296Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 97.959 -190.552Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 218.372 91.828Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 8.556 26.296ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.168.244 3.755.868Yönetim Ücretleri21 -592.703 -435.527Saklama Ücretleri21 -38.960 -22.450Denetim Ücretleri21 -5.671 -10.253Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -10.077 -12.238Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -33.483 -16.528ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-680.894 -496.996ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.487.350 3.258.872NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.487.350 3.258.872DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.487.350 3.258.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830143BIST