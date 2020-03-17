GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.03.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.861.738 5.999.612
Net Dönem Karı (Zararı)
1.535.056 1.654.711
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.886.827 -1.965.235
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.708.428 -1.919.844
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -178.399 -45.391
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.218.395 4.390.292
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 218.153 -250.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 12.699 -2.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -11.449.247 4.642.981
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.570.166 4.079.768
Alınan Faiz
20 1.708.428 1.919.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.856.686 -5.992.507
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 21.276.056 2.087.398
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -11.419.370 -8.079.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.052 7.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.052 7.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.221 5.116
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.169 12.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.169 12.221
Diğer Alacaklar
9 32.009 250.162
Finansal Varlıklar
10 17.846.500 6.218.854
TOPLAM VARLIKLAR
17.885.678 6.481.237
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 36.423 23.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.423 23.724
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.849.255 6.457.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.457.513 10.795.309
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.535.056 1.654.711
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 21.276.056 2.087.398
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -11.419.370 -8.079.905
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.849.255 6.457.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.708.428 1.919.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -198.148 -122.096
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 178.399 45.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 241 28
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.688.920 1.843.167
Yönetim Ücretleri
21 -119.231 -148.279
Saklama Ücretleri
21 -3.189 -17.086
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -9.720
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -3.041 -2.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -22.732 -10.475
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-153.864 -188.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.535.056 1.654.711
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.535.056 1.654.711
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.535.056 1.654.711



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830145


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0586.778
Değişim :  -1,26% |  -1.110,65
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
81.936
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.438.447 % 10,00  
SUMAS 7,87 5.169 % 9,92  
ISYAT 2,47 58.991.305 % 9,78  
PEKGY 2,06 10.470.193 % 9,57  
MTRYO 4,60 184.984 % 9,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6862 7,7248 % -2,34  
Frank 6,6309 6,6708 % -1,99  
Riyal 1,6984 1,7069 % -0,59  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.528 1.529 -0,28  
Altın Gr. 314 315 1,07  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,60 12,63 0,00  
Gümüş Gr. 2,59 2,60 -0,01  
B. Petrol 28,77 28,77 0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru