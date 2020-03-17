***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.861.738 5.999.612Net Dönem Karı (Zararı)1.535.056 1.654.711NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.886.827 -1.965.235Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.708.428 -1.919.844Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -178.399 -45.391İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.218.395 4.390.292Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 218.153 -250.162Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 12.699 -2.527İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -11.449.247 4.642.981FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.570.166 4.079.768Alınan Faiz20 1.708.428 1.919.844FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.856.686 -5.992.507Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 21.276.056 2.087.398Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -11.419.370 -8.079.905YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.052 7.105NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.052 7.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.221 5.116DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.169 12.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.169 12.221Diğer Alacaklar9 32.009 250.162Finansal Varlıklar10 17.846.500 6.218.854TOPLAM VARLIKLAR17.885.678 6.481.237YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 36.423 23.724TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)36.423 23.724TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.849.255 6.457.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.457.513 10.795.309Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 1.535.056 1.654.711Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 21.276.056 2.087.398Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -11.419.370 -8.079.905TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.849.255 6.457.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 1.708.428 1.919.844Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 -198.148 -122.096Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 178.399 45.391Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 241 28ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.688.920 1.843.167Yönetim Ücretleri21 -119.231 -148.279Saklama Ücretleri21 -3.189 -17.086Denetim Ücretleri21 -5.671 -9.720Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -3.041 -2.896Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -22.732 -10.475ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-153.864 -188.456ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.535.056 1.654.711NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.535.056 1.654.711DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.535.056 1.654.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830145BIST