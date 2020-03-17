***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.861.738 5.999.612
Net Dönem Karı (Zararı)
1.535.056 1.654.711
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.886.827 -1.965.235
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.708.428 -1.919.844
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -178.399 -45.391
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.218.395 4.390.292
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 218.153 -250.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 12.699 -2.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -11.449.247 4.642.981
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.570.166 4.079.768
Alınan Faiz
20 1.708.428 1.919.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.856.686 -5.992.507
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 21.276.056 2.087.398
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -11.419.370 -8.079.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.052 7.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.052 7.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.221 5.116
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.169 12.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.169 12.221
Diğer Alacaklar
9 32.009 250.162
Finansal Varlıklar
10 17.846.500 6.218.854
TOPLAM VARLIKLAR
17.885.678 6.481.237
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 36.423 23.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.423 23.724
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.849.255 6.457.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.457.513 10.795.309
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.535.056 1.654.711
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 21.276.056 2.087.398
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -11.419.370 -8.079.905
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.849.255 6.457.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 1.708.428 1.919.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -198.148 -122.096
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 178.399 45.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 241 28
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.688.920 1.843.167
Yönetim Ücretleri
21 -119.231 -148.279
Saklama Ücretleri
21 -3.189 -17.086
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -9.720
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -3.041 -2.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -22.732 -10.475
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-153.864 -188.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.535.056 1.654.711
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.535.056 1.654.711
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.535.056 1.654.711
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830145
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