***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-249.999.674Net Dönem Karı (Zararı)3.577.333NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.683.039Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -81.187Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -3.601.852İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-249.975.155Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 85.845İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -250.061.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-250.080.861Alınan Faiz20 81.187FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI249.999.999Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 249.999.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)325NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)325DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 325Diğer Alacaklar9 253.662.852TOPLAM VARLIKLAR253.663.177YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 85.845TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)85.845TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)253.577.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 3.577.333Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 249.999.999Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)253.577.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 81.187Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 3.601.852Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 6ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.683.045Yönetim Ücretleri21 -90.687Saklama Ücretleri21 -5.009Denetim Ücretleri21 -2.360Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -266Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -7.390ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-105.712ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.577.333NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.577.333DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.577.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830146BIST