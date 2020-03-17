***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.999.674
Net Dönem Karı (Zararı)
3.577.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.683.039
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -81.187
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -3.601.852
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-249.975.155
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 85.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -250.061.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-250.080.861
Alınan Faiz
20 81.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
249.999.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 249.999.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 325
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 325
Diğer Alacaklar
9 253.662.852
TOPLAM VARLIKLAR
253.663.177
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 85.845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.845
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
253.577.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 3.577.333
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 249.999.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
253.577.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 81.187
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 3.601.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 6
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.683.045
Yönetim Ücretleri
21 -90.687
Saklama Ücretleri
21 -5.009
Denetim Ücretleri
21 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -7.390
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-105.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.577.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.577.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.577.333
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830146
BIST