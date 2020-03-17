***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-130.698.025 -1.340.459Net Dönem Karı (Zararı)9.622.652 21.042NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.622.930 -117.259Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -5.266.809 -46.211Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -356.121 -71.048İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-139.964.556 -1.290.453Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -32.985.276 -336.469Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 25.930.666 107.830İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -132.909.946 -1.061.814FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-135.964.834 -1.386.670Alınan Faiz20 5.266.809 46.211FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI154.554.031 1.380.925Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 229.230.549 2.979.824Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -74.676.518 -1.598.899YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.856.006 40.466NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.856.006 40.466DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 40.466 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 23.896.472 40.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 258 1.441Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 23.896.214 39.025Takas Alacakları8 16.925.364 97.792Diğer Alacaklar9 16.396.381 238.677Finansal Varlıklar10 134.398.929 1.132.862TOPLAM VARLIKLAR191.617.146 1.509.797YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları8 24.709.710 80.652Diğer Borçlar9 1.328.786 27.178TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.038.496 107.830TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)165.578.650 1.401.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.401.967 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 9.622.652 21.042Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 229.230.549 2.979.824Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -74.676.518 -1.598.899TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)165.578.650 1.401.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 5.266.809 46.211Temettü Gelirleri16,20 98.593 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 5.222.761 -83.745Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 356.121 71.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 8.171 827ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.952.455 34.341Yönetim Ücretleri21 -966.961 -8.052Saklama Ücretleri21 -27.022 -1.330Denetim Ücretleri21 -7.410 -880Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -292.817 -1.749Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -35.593 -1.288ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.329.803 -13.299ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.622.652 21.042NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.622.652 21.042DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.622.652 21.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830148BIST