***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.698.025 -1.340.459
Net Dönem Karı (Zararı)
9.622.652 21.042
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.622.930 -117.259
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.266.809 -46.211
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -356.121 -71.048
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.964.556 -1.290.453
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -32.985.276 -336.469
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 25.930.666 107.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -132.909.946 -1.061.814
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-135.964.834 -1.386.670
Alınan Faiz
20 5.266.809 46.211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.554.031 1.380.925
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 229.230.549 2.979.824
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -74.676.518 -1.598.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.856.006 40.466
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.856.006 40.466
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.466 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.896.472 40.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 258 1.441
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.896.214 39.025
Takas Alacakları
8 16.925.364 97.792
Diğer Alacaklar
9 16.396.381 238.677
Finansal Varlıklar
10 134.398.929 1.132.862
TOPLAM VARLIKLAR
191.617.146 1.509.797
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 24.709.710 80.652
Diğer Borçlar
9 1.328.786 27.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.038.496 107.830
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
165.578.650 1.401.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.401.967 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 9.622.652 21.042
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 229.230.549 2.979.824
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -74.676.518 -1.598.899
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
165.578.650 1.401.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 5.266.809 46.211
Temettü Gelirleri
16,20 98.593 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 5.222.761 -83.745
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 356.121 71.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 8.171 827
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.952.455 34.341
Yönetim Ücretleri
21 -966.961 -8.052
Saklama Ücretleri
21 -27.022 -1.330
Denetim Ücretleri
21 -7.410 -880
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -292.817 -1.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -35.593 -1.288
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.329.803 -13.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.622.652 21.042
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.622.652 21.042
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.622.652 21.042
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830148
BIST