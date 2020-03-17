***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.795.139 -5.435.077Net Dönem Karı (Zararı)6.878.889 -643.737NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.181.735 1.344.278Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-123.465 -99.683Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -4.058.270 1.443.961İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.615.758 -6.235.302Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -1.144.478 -113.226Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 3.264.397 105.626İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -11.735.677 -6.227.702FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.918.604 -5.534.761Alınan Faiz123.465 99.684FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.568.529 5.435.054Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 17.047.588 7.057.939Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -9.479.059 -1.622.885YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)773.390 -23NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)773.390 -23DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 148.614 148.637DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 922.004 148.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.861 10.344Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 918.143 138.270Takas Alacakları8 1.118.451 142.901Diğer Alacaklar9 194.057 25.129Finansal Varlıklar10 25.633.886 9.839.939TOPLAM VARLIKLAR27.868.398 10.156.583YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları8 3.333.230 106.330Diğer Borçlar9 64.290 26.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.397.520 133.123TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.470.878 10.023.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.023.460 5.232.143Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 6.878.889 -643.737Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 17.047.588 7.057.939Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -9.479.059 -1.622.885TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.470.878 10.023.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 123.465 99.683Temettü Gelirleri16,20 380.355 360.167Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 2.660.576 578.212Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 4.058.270 -1.443.961Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 47 21.234ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.222.713 -384.665Yönetim Ücretleri21 -264.036 -191.060Saklama Ücretleri21 -15.206 -7.095Denetim Ücretleri21 -5.671 -10.253Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -44.374 -45.231Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -14.537 -5.433ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-343.824 -259.072ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.878.889 -643.737NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.878.889 -643.737DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.878.889 -643.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830150BIST