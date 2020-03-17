***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.795.139 -5.435.077
Net Dönem Karı (Zararı)
6.878.889 -643.737
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.181.735 1.344.278
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-123.465 -99.683
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.058.270 1.443.961
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.615.758 -6.235.302
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -1.144.478 -113.226
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 3.264.397 105.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -11.735.677 -6.227.702
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.918.604 -5.534.761
Alınan Faiz
123.465 99.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.568.529 5.435.054
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 17.047.588 7.057.939
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -9.479.059 -1.622.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
773.390 -23
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
773.390 -23
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 148.614 148.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 922.004 148.614
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.861 10.344
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 918.143 138.270
Takas Alacakları
8 1.118.451 142.901
Diğer Alacaklar
9 194.057 25.129
Finansal Varlıklar
10 25.633.886 9.839.939
TOPLAM VARLIKLAR
27.868.398 10.156.583
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 3.333.230 106.330
Diğer Borçlar
9 64.290 26.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.397.520 133.123
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.470.878 10.023.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.023.460 5.232.143
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 6.878.889 -643.737
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 17.047.588 7.057.939
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -9.479.059 -1.622.885
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.470.878 10.023.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 123.465 99.683
Temettü Gelirleri
16,20 380.355 360.167
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 2.660.576 578.212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 4.058.270 -1.443.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 47 21.234
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.222.713 -384.665
Yönetim Ücretleri
21 -264.036 -191.060
Saklama Ücretleri
21 -15.206 -7.095
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -10.253
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -44.374 -45.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -14.537 -5.433
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-343.824 -259.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.878.889 -643.737
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.878.889 -643.737
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.878.889 -643.737
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830150
BIST