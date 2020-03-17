***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.024.317 -13.451.268
Net Dönem Karı (Zararı)
6.806.822 1.920.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-120.106.697 50.602.277
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.216.956 -1.246.634
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -117.889.741 51.848.911
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
115.107.236 -67.220.266
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 4.060.563 -4.060.563
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 14.582 10.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 111.032.091 -63.169.858
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.807.361 -14.697.902
Alınan Faiz
20 2.216.956 1.246.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.467.904 13.979.297
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 1.467.904 16.800.451
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -2.821.154
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.492.221 528.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.492.221 528.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 528.029 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.020.250 528.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.797.863 186.010
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.222.387 342.019
Diğer Alacaklar
9 0 4.060.563
Finansal Varlıklar
10 18.178.597 11.320.947
TOPLAM VARLIKLAR
24.198.847 15.909.539
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 24.737 10.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.737 10.155
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.174.110 15.899.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.899.384 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 6.806.822 1.920.087
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 1.467.904 16.800.451
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 0 -2.821.154
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.174.110 15.899.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 2.216.956 1.246.634
Temettü Gelirleri
16,20 549.194 455.154
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -113.687.086 52.182.767
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 117.889.741 -51.848.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 5.518 247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.974.323 2.035.891
Yönetim Ücretleri
21 -61.134 -39.702
Saklama Ücretleri
21 -41.500 -21.650
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -9.471
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -35.617 -37.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -23.579 -7.939
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-167.501 -115.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.806.822 1.920.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.806.822 1.920.087
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.806.822 1.920.087
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830152
BIST