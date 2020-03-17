***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.024.317 -13.451.268Net Dönem Karı (Zararı)6.806.822 1.920.087NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-120.106.697 50.602.277Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.216.956 -1.246.634Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -117.889.741 51.848.911İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER115.107.236 -67.220.266Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 4.060.563 -4.060.563Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 14.582 10.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 111.032.091 -63.169.858FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.807.361 -14.697.902Alınan Faiz20 2.216.956 1.246.634FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.467.904 13.979.297Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 1.467.904 16.800.451Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -2.821.154YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.492.221 528.029NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.492.221 528.029DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 528.029 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.020.250 528.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.797.863 186.010Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 3.222.387 342.019Diğer Alacaklar9 0 4.060.563Finansal Varlıklar10 18.178.597 11.320.947TOPLAM VARLIKLAR24.198.847 15.909.539YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 24.737 10.155TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.737 10.155TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.174.110 15.899.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)15.899.384 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 6.806.822 1.920.087Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 1.467.904 16.800.451Katılma Payı İade Tutarı (-)15 0 -2.821.154TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.174.110 15.899.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 2.216.956 1.246.634Temettü Gelirleri16,20 549.194 455.154Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 -113.687.086 52.182.767Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 117.889.741 -51.848.911Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 5.518 247ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.974.323 2.035.891Yönetim Ücretleri21 -61.134 -39.702Saklama Ücretleri21 -41.500 -21.650Denetim Ücretleri21 -5.671 -9.471Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -35.617 -37.042Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -23.579 -7.939ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-167.501 -115.804ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.806.822 1.920.087NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.806.822 1.920.087DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.806.822 1.920.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830152BIST