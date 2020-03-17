***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.037.173
Net Dönem Karı (Zararı)
845.557
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-554.019
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-551.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.070
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.880.660
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -11.770.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 5.874.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -8.983.957
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.589.122
Alınan Faiz
551.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.539.881
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 24.183.958
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -8.644.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.502.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.502.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.502.708
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.376
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.498.332
Takas Alacakları
8 11.301.759
Diğer Alacaklar
9 469.136
Finansal Varlıklar
10 8.986.027
TOPLAM VARLIKLAR
22.259.630
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 526.696
Diğer Borçlar
9 5.347.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.874.192
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.385.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 845.557
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 24.183.958
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -8.644.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.385.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 551.949
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 485.122
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 2.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 2.102
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.041.243
Yönetim Ücretleri
21 -100.377
Saklama Ücretleri
21 -4.126
Denetim Ücretleri
21 -2.018
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -79.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -9.269
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-195.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
845.557
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
845.557
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
845.557
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830154
BIST