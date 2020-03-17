***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.037.173Net Dönem Karı (Zararı)845.557NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-554.019Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-551.949Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.070İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.880.660Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -11.770.895Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 5.874.192İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7,8,9,12 -8.983.957FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.589.122Alınan Faiz551.949FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.539.881Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 24.183.958Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -8.644.077YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.502.708NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.502.708DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.502.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.376Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 1.498.332Takas Alacakları8 11.301.759Diğer Alacaklar9 469.136Finansal Varlıklar10 8.986.027TOPLAM VARLIKLAR22.259.630YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları8 526.696Diğer Borçlar9 5.347.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.874.192TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.385.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 845.557Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 24.183.958Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -8.644.077TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)16.385.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 551.949Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 485.122Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 2.070Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 2.102ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.041.243Yönetim Ücretleri21 -100.377Saklama Ücretleri21 -4.126Denetim Ücretleri21 -2.018Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -79.896Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -9.269ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-195.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)845.557NET DÖNEM KARI (ZARARI)845.557DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)845.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830154BIST