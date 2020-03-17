***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.835.734
Net Dönem Karı (Zararı)
1.090.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.252.855
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.237.135
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -15.720
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.910.574
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -341.099
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 7.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -12.577.036
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.072.869
Alınan Faiz
20 1.237.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.839.759
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 32.326.525
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -20.486.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.025
Diğer Alacaklar
9 341.099
Finansal Varlıklar
10 12.592.756
TOPLAM VARLIKLAR
12.937.880
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 7.561
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.561
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.930.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.090.560
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 32.326.525
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -20.486.766
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.930.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 1.237.135
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -118.828
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 15.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 530
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.134.557
Yönetim Ücretleri
21 -27.912
Saklama Ücretleri
21 -3.587
Denetim Ücretleri
21 -2.018
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -2.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -7.748
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-43.997
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.090.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.090.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.090.560
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830155
BIST