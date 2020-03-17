***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.091.591 5.847.787
Net Dönem Karı (Zararı)
705.666 70.092
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
660.891 7.086.719
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -212.961 -294.485
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 873.852 7.381.204
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.671.109 -1.603.509
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -795.407 491.809
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 536.380 -108.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -10.412.082 -1.987.158
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.304.552 5.553.302
Alınan Faiz
20 212.961 294.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.596.708 -5.991.218
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 20.559.715 722.700
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -9.963.007 -6.713.918
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.505.117 -143.431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.505.117 -143.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 35.487 178.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.540.604 35.487
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.762 4.328
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.536.842 31.159
Takas Alacakları
8 222.200 47.230
Diğer Alacaklar
9 639.022 18.585
Finansal Varlıklar
10 10.159.167 620.937
TOPLAM VARLIKLAR
12.560.993 722.239
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 422.679 33.875
Diğer Borçlar
9 159.802 12.223
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
582.481 46.098
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.978.512 676.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
676.138 6.597.265
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 705.666 70.091
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 20.559.715 722.700
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -9.963.007 -6.713.915
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.978.512 676.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 212.961 294.485
Temettü Gelirleri
16,20 14.835 100.029
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 1.442.162 7.141.414
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -873.852 -7.381.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 46.567 126.227
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
842.673 280.951
Yönetim Ücretleri
21 -62.558 -92.270
Saklama Ücretleri
21 -1.889 -10.426
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -10.253
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -51.494 -92.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -15.395 -5.047
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-137.007 -210.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
705.666 70.091
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
705.666 70.091
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
705.666 70.091
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830156
BIST