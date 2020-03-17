***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.091.591 5.847.787Net Dönem Karı (Zararı)705.666 70.092NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER660.891 7.086.719Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -212.961 -294.485Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 873.852 7.381.204İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.671.109 -1.603.509Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -795.407 491.809Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 536.380 -108.160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -10.412.082 -1.987.158FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.304.552 5.553.302Alınan Faiz20 212.961 294.485FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.596.708 -5.991.218Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 20.559.715 722.700Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -9.963.007 -6.713.918YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.505.117 -143.431NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.505.117 -143.431DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 35.487 178.918DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.540.604 35.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.762 4.328Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 1.536.842 31.159Takas Alacakları8 222.200 47.230Diğer Alacaklar9 639.022 18.585Finansal Varlıklar10 10.159.167 620.937TOPLAM VARLIKLAR12.560.993 722.239YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları8 422.679 33.875Diğer Borçlar9 159.802 12.223TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)582.481 46.098TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.978.512 676.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)676.138 6.597.265Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 705.666 70.091Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 20.559.715 722.700Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -9.963.007 -6.713.915TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.978.512 676.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 212.961 294.485Temettü Gelirleri16,20 14.835 100.029Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 1.442.162 7.141.414Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 -873.852 -7.381.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 46.567 126.227ESAS FAALİYET GELİRLERİ842.673 280.951Yönetim Ücretleri21 -62.558 -92.270Saklama Ücretleri21 -1.889 -10.426Denetim Ücretleri21 -5.671 -10.253Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -51.494 -92.864Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -15.395 -5.047ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-137.007 -210.860ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)705.666 70.091NET DÖNEM KARI (ZARARI)705.666 70.091DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)705.666 70.091http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830156BIST