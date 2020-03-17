***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.452.282 -716.464Net Dönem Karı (Zararı)2.690.878 2.391.480NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.561.148 -2.199.179Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -699.633 -753.730Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -861.515 -1.445.449İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.622.919 -1.662.495Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 5.996 4.943Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 4.616.923 -1.667.438FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.752.649 -1.470.194Alınan Faiz20 699.633 753.730FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.779.860 1.024.055Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 1.944.556 1.024.055Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -8.724.416 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-327.578 307.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-327.578 307.591DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 680.738 373.147DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 353.160 680.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 282.822 533.184Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 70.338 147.554Finansal Varlıklar10 7.453.437 11.208.845TOPLAM VARLIKLAR7.806.597 11.889.583YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 23.770 17.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.770 17.774TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.782.827 11.871.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.871.809 8.456.274Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 2.690.878 2.391.480Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 1.944.556 1.024.055Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -8.724.416 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)7.782.827 11.871.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 699.633 753.730Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 1.278.829 333.378Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 861.515 1.445.449Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 182 54ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.840.159 2.532.611Yönetim Ücretleri21 -93.026 -100.421Saklama Ücretleri21 -28.608 -16.905Denetim Ücretleri21 -5.671 -13.635Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -4.540 -3.333Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -17.436 -6.837ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-149.281 -141.131ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.690.878 2.391.480NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.690.878 2.391.480DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.690.878 2.391.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830157BIST