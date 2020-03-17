***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.452.282 -716.464
Net Dönem Karı (Zararı)
2.690.878 2.391.480
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.561.148 -2.199.179
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -699.633 -753.730
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -861.515 -1.445.449
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.622.919 -1.662.495
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 5.996 4.943
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 4.616.923 -1.667.438
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.752.649 -1.470.194
Alınan Faiz
20 699.633 753.730
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.779.860 1.024.055
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 1.944.556 1.024.055
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -8.724.416 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-327.578 307.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-327.578 307.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 680.738 373.147
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 353.160 680.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 282.822 533.184
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 70.338 147.554
Finansal Varlıklar
10 7.453.437 11.208.845
TOPLAM VARLIKLAR
7.806.597 11.889.583
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 23.770 17.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.770 17.774
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.782.827 11.871.809
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.871.809 8.456.274
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 2.690.878 2.391.480
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 1.944.556 1.024.055
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -8.724.416 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.782.827 11.871.809
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 699.633 753.730
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 1.278.829 333.378
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 861.515 1.445.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 182 54
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.840.159 2.532.611
Yönetim Ücretleri
21 -93.026 -100.421
Saklama Ücretleri
21 -28.608 -16.905
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -13.635
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -4.540 -3.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -17.436 -6.837
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-149.281 -141.131
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.690.878 2.391.480
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.690.878 2.391.480
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.690.878 2.391.480
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830157
BIST