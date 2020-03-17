***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.372.363 -49.948Net Dönem Karı (Zararı)462.595 -93.427NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-249.189 110.902Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -19.651 -5.607Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -229.538 116.509İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.605.420 -73.030Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -299.597 67.937Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 246.030 364İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -1.551.853 -141.331FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.392.014 -55.555Alınan Faiz20 19.651 5.607FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.692.695 55.418Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 4.386.173 689.380Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -2.693.478 -633.962YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)320.332 5.470NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)320.332 5.470DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 25.054 19.584DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 345.386 25.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.449 15.069Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 340.937 9.985Takas Alacakları8 162.150 0Diğer Alacaklar9 140.735 3.288Finansal Varlıklar10 2.399.195 617.804TOPLAM VARLIKLAR3.047.466 646.146YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 255.098 9.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)255.098 9.068TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.792.368 637.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)637.078 675.087Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 462.595 -93.427Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 4.386.173 689.380Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -2.693.478 -633.962TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.792.368 637.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 19.651 5.607Temettü Gelirleri16,20 20.750 20.959Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 233.566 15.367Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 229.538 -116.509Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 16.988 25.149ESAS FAALİYET GELİRLERİ520.493 -49.427Yönetim Ücretleri21 -28.375 -16.758Saklama Ücretleri21 -1.347 -3.801Denetim Ücretleri21 -5.671 -10.253Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -11.554 -9.287Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -10.951 -3.901ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-57.898 -44.000ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)462.595 -93.427NET DÖNEM KARI (ZARARI)462.595 -93.427DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)462.595 -93.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830158BIST