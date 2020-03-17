***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
17.03.2020 18:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.372.363 -49.948
Net Dönem Karı (Zararı)
462.595 -93.427
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-249.189 110.902
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -19.651 -5.607
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -229.538 116.509
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.605.420 -73.030
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -299.597 67.937
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 246.030 364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -1.551.853 -141.331
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.392.014 -55.555
Alınan Faiz
20 19.651 5.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.692.695 55.418
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 4.386.173 689.380
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -2.693.478 -633.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
320.332 5.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
320.332 5.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.054 19.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 345.386 25.054
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.449 15.069
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 340.937 9.985
Takas Alacakları
8 162.150 0
Diğer Alacaklar
9 140.735 3.288
Finansal Varlıklar
10 2.399.195 617.804
TOPLAM VARLIKLAR
3.047.466 646.146
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 255.098 9.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
255.098 9.068
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.792.368 637.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
637.078 675.087
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 462.595 -93.427
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 4.386.173 689.380
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -2.693.478 -633.962
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.792.368 637.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 19.651 5.607
Temettü Gelirleri
16,20 20.750 20.959
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 233.566 15.367
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 229.538 -116.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 16.988 25.149
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
520.493 -49.427
Yönetim Ücretleri
21 -28.375 -16.758
Saklama Ücretleri
21 -1.347 -3.801
Denetim Ücretleri
21 -5.671 -10.253
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -11.554 -9.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -10.951 -3.901
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-57.898 -44.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
462.595 -93.427
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
462.595 -93.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
462.595 -93.427
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830158
BIST