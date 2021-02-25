***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.270.794Net Dönem Karı (Zararı)28.708.640NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-178.739.976Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -281.015Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -178.458.961İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER119.479.527Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -4.963.068Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 2.179.526İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 122.263.069FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-30.551.809Alınan Faiz281.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.277.863Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 68.175.127Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -37.897.264YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.069NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.069DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 7.069Takas Alacakları8 1.832.368Diğer Alacaklar9 3.130.700Finansal Varlıklar10 56.195.892TOPLAM VARLIKLAR61.166.029YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları8 2.054.500Diğer Borçlar9 125.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.179.526TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)58.986.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 28.708.640Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 68.175.127Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -37.897.264TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)58.986.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 281.015Temettü Gelirleri20 9.200Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 -147.849.085Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 178.458.961Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 7.681ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.907.772Yönetim Ücretleri21 -670.166Saklama Ücretleri21 -19.036Denetim Ücretleri21 -7.955Kurul Ücretleri-7.237Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -1.474.187Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -20.551ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.199.132ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.708.640NET DÖNEM KARI (ZARARI)28.708.640DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)28.708.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912942BIST