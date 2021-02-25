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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2021 18:08



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.270.794
Net Dönem Karı (Zararı)
28.708.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-178.739.976
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -281.015
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -178.458.961
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
119.479.527
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -4.963.068
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 2.179.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 122.263.069
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.551.809
Alınan Faiz
281.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.277.863
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 68.175.127
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -37.897.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.069
Takas Alacakları
8 1.832.368
Diğer Alacaklar
9 3.130.700
Finansal Varlıklar
10 56.195.892
TOPLAM VARLIKLAR
61.166.029
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 2.054.500
Diğer Borçlar
9 125.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.179.526
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
58.986.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 28.708.640
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 68.175.127
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -37.897.264
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
58.986.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 281.015
Temettü Gelirleri
20 9.200
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -147.849.085
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 178.458.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 7.681
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.907.772
Yönetim Ücretleri
21 -670.166
Saklama Ücretleri
21 -19.036
Denetim Ücretleri
21 -7.955
Kurul Ücretleri
-7.237
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -1.474.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -20.551
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.199.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.708.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.708.640
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.708.640



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912942


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Tam 2.744 2.815 -13,76  
Yarım 1.326 1.362 -6,66  
Çeyrek 665 681 -3,33  
Gümüş.Ons 27,68 27,71 -0,23  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,02  
B. Petrol 65,85 65,85 -0,33  
Seans Raporu 17:55
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