***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 18:09
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.811 -757.276
Net Dönem Karı (Zararı)
1.486.803 1.094.177
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.553.717 -810.382
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -72.369 -62.564
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -5.481.348 -747.818
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.770.857 -1.203.388
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -824.293 5.834
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -337.203 419.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 4.932.353 -1.628.840
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-296.057 -919.593
Alınan Temettü
20 116.877 99.753
Alınan Faiz
20 72.369 62.564
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.703 993.547
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 12.614.238 5.677.640
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -12.536.535 -4.684.093
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.108 236.271
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.108 236.271
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 412.059 175.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 382.951 412.059
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 96.061 78.824
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 286.890 333.235
Diğer Alacaklar
9 876.859 52.566
Finansal Varlıklar
10 5.872.559 5.440.441
TOPLAM VARLIKLAR
7.132.369 5.905.066
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 96.007 433.210
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
96.007 433.210
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.036.362 5.471.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.471.856 3.383.999
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.486.803 1.094.177
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 12.614.238 5.677.640
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -12.536.535 -4.683.960
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.036.362 5.471.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 72.369 62.564
Temettü Gelirleri
16,20 116.877 99.753
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -3.962.708 325.802
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 5.481.348 747.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 83.797 42.611
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.791.683 1.278.548
Yönetim Ücretleri
21 -164.850 -97.872
Saklama Ücretleri
21 -81.105 -55.466
Denetim Ücretleri
21 -5.355 -5.671
Kurul Ücretleri
21 -1.315 -865
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -29.894 -10.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -22.361 -14.106
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-304.880 -184.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.486.803 1.094.177
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.486.803 1.094.177
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.486.803 1.094.177
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912943
BIST