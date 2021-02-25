***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.811 -757.276Net Dönem Karı (Zararı)1.486.803 1.094.177NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.553.717 -810.382Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -72.369 -62.564Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -5.481.348 -747.818İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.770.857 -1.203.388Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -824.293 5.834Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 -337.203 419.618İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7,8,9,12 4.932.353 -1.628.840FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-296.057 -919.593Alınan Temettü20 116.877 99.753Alınan Faiz20 72.369 62.564FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.703 993.547Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 12.614.238 5.677.640Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -12.536.535 -4.684.093YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.108 236.271NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.108 236.271DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 412.059 175.788DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 382.951 412.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 96.061 78.824Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 286.890 333.235Diğer Alacaklar9 876.859 52.566Finansal Varlıklar10 5.872.559 5.440.441TOPLAM VARLIKLAR7.132.369 5.905.066YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 96.007 433.210TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)96.007 433.210TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.036.362 5.471.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.471.856 3.383.999Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 1.486.803 1.094.177Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 12.614.238 5.677.640Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -12.536.535 -4.683.960TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)7.036.362 5.471.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 72.369 62.564Temettü Gelirleri16,20 116.877 99.753Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 -3.962.708 325.802Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 5.481.348 747.818Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 83.797 42.611ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.791.683 1.278.548Yönetim Ücretleri21 -164.850 -97.872Saklama Ücretleri21 -81.105 -55.466Denetim Ücretleri21 -5.355 -5.671Kurul Ücretleri21 -1.315 -865Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -29.894 -10.391Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -22.361 -14.106ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-304.880 -184.371ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.486.803 1.094.177NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.486.803 1.094.177DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.486.803 1.094.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912943BIST