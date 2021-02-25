***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 18:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.598.877 -249.999.674
Net Dönem Karı (Zararı)
46.327.247 3.577.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.611.116 -3.683.039
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -41.594.222 -81.187
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -6.016.894 -3.601.852
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-74.909.230 -249.975.155
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 64.725 85.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -74.973.955 -250.061.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-76.193.099 -250.080.861
Alınan Faiz
20 41.594.222 81.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.598.581 249.999.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 76.033.197 249.999.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.434.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-296 325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-296 325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 325 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29 325
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 325
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 29
Diğer Alacaklar
9 334.653.701 253.662.852
TOPLAM VARLIKLAR
334.653.730 253.663.177
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 150.570 85.845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
150.570 85.845
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
334.503.160 253.577.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
253.577.332 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 46.327.247 3.577.333
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 76.033.197 249.999.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-41.434.616 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
334.503.160 253.577.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 41.594.222 81.187
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 6.016.894 3.601.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 11.318 6
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.622.434 3.683.045
Yönetim Ücretleri
21 -996.181 -90.687
Saklama Ücretleri
21 -185.828 -5.009
Denetim Ücretleri
21 -30.092 -2.360
Kurul Ücretleri
-59.390 -5.791
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -2.164 -38
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -21.532 -1.827
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.295.187 -105.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.327.247 3.577.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
46.327.247 3.577.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
46.327.247 3.577.333
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912951
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