***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.598.877 -249.999.674Net Dönem Karı (Zararı)46.327.247 3.577.333NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-47.611.116 -3.683.039Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -41.594.222 -81.187Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -6.016.894 -3.601.852İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-74.909.230 -249.975.155Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 64.725 85.845İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -74.973.955 -250.061.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-76.193.099 -250.080.861Alınan Faiz20 41.594.222 81.187FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.598.581 249.999.999Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 76.033.197 249.999.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-41.434.616YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-296 325NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-296 325DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 325 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 29 325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 325Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 29Diğer Alacaklar9 334.653.701 253.662.852TOPLAM VARLIKLAR334.653.730 253.663.177YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 150.570 85.845TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)150.570 85.845TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)334.503.160 253.577.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)253.577.332 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 46.327.247 3.577.333Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 76.033.197 249.999.999Katılma Payı İade Tutarı (-)-41.434.616 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)334.503.160 253.577.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 41.594.222 81.187Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 6.016.894 3.601.852Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 11.318 6ESAS FAALİYET GELİRLERİ47.622.434 3.683.045Yönetim Ücretleri21 -996.181 -90.687Saklama Ücretleri21 -185.828 -5.009Denetim Ücretleri21 -30.092 -2.360Kurul Ücretleri-59.390 -5.791Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -2.164 -38Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -21.532 -1.827ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.295.187 -105.712ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.327.247 3.577.333NET DÖNEM KARI (ZARARI)46.327.247 3.577.333DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)46.327.247 3.577.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912951BIST