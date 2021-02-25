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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2021 18:12



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.665.127 -11.835.734
Net Dönem Karı (Zararı)
1.652.941 1.090.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.786.114 -1.252.855
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.619.319 -1.237.135
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -166.795 -15.720
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.178.981 -12.910.574
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 104.799 -341.099
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 5.645 7.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 2.068.537 -12.577.036
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.045.808 -13.072.869
Alınan Faiz
20 1.619.319 1.237.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.666.340 11.839.759
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 14.061.261 32.326.525
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -17.727.601 -20.486.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.213 4.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.213 4.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.025 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.812 4.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 0 4.025
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.812 0
Diğer Alacaklar
9 236.300 341.099
Finansal Varlıklar
10 10.691.014 12.592.756
TOPLAM VARLIKLAR
10.930.126 12.937.880
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 13.206 7.561
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.206 7.561
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.916.920 12.930.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.930.319 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.652.941 1.090.560
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 14.061.261 32.326.525
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -17.727.601 -20.486.766
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.916.920 12.930.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.619.319 1.237.135
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -30.830 -118.828
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 166.795 15.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 1.192 530
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.756.476 1.134.557
Yönetim Ücretleri
21 -62.440 -27.912
Saklama Ücretleri
21 -10.975 -3.587
Denetim Ücretleri
21 -4.463 -2.018
Kurul Ücretleri
-2.438 -1.207
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -3.965 -2.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -19.254 -6.541
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-103.535 -43.997
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.652.941 1.090.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.652.941 1.090.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.652.941 1.090.560



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912952


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