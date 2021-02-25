***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.665.127 -11.835.734Net Dönem Karı (Zararı)1.652.941 1.090.560NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.786.114 -1.252.855Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.619.319 -1.237.135Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -166.795 -15.720İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.178.981 -12.910.574Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 104.799 -341.099Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 5.645 7.561İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7,8,9,12 2.068.537 -12.577.036FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.045.808 -13.072.869Alınan Faiz20 1.619.319 1.237.135FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.666.340 11.839.759Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 14.061.261 32.326.525Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -17.727.601 -20.486.766YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.213 4.025NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.213 4.025DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.025 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.812 4.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 0 4.025Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 2.812 0Diğer Alacaklar9 236.300 341.099Finansal Varlıklar10 10.691.014 12.592.756TOPLAM VARLIKLAR10.930.126 12.937.880YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 13.206 7.561TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.206 7.561TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.916.920 12.930.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.930.319 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 1.652.941 1.090.560Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 14.061.261 32.326.525Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -17.727.601 -20.486.766TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.916.920 12.930.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 1.619.319 1.237.135Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 -30.830 -118.828Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 166.795 15.720Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 1.192 530ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.756.476 1.134.557Yönetim Ücretleri21 -62.440 -27.912Saklama Ücretleri21 -10.975 -3.587Denetim Ücretleri21 -4.463 -2.018Kurul Ücretleri-2.438 -1.207Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -3.965 -2.732Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -19.254 -6.541ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-103.535 -43.997ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.652.941 1.090.560NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.652.941 1.090.560DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.652.941 1.090.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912952BIST