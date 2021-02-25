***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 18:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.093.736 6.452.282
Net Dönem Karı (Zararı)
3.968.830 2.690.878
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
11.700.701 -1.561.148
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.236.034 -699.633
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 12.936.735 -861.515
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.999.301 4.622.919
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -849.199 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 471.822 5.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -18.621.924 4.616.923
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.329.770 5.752.649
Alınan Faiz
20 1.236.034 699.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.001.106 -6.779.860
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 24.143.629 1.944.556
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -19.142.523 -8.724.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.907.370 -327.578
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.907.370 -327.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 353.160 680.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.260.530 353.160
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 290.563 282.822
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.969.967 70.338
Diğer Alacaklar
9 849.199 0
Finansal Varlıklar
10 13.138.626 7.453.437
TOPLAM VARLIKLAR
17.248.355 7.806.597
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 495.592 23.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
495.592 23.770
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.752.763 7.782.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.782.827 11.871.809
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 3.968.830 2.690.878
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 24.143.629 1.944.556
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -19.142.523 -8.724.416
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.752.763 7.782.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 1.236.034 699.633
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 16.359.114 1.278.829
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -12.936.735 861.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 1.260 182
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.659.673 2.840.159
Yönetim Ücretleri
21 -163.473 -93.026
Saklama Ücretleri
21 -32.599 -28.608
Denetim Ücretleri
21 -5.355 -5.671
Kurul Ücretleri
-3.286 -1.704
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 1.564 -4.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -487.694 -15.732
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-690.843 -149.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.968.830 2.690.878
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.968.830 2.690.878
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.968.830 2.690.878
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912953
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