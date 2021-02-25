***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.093.736 6.452.282Net Dönem Karı (Zararı)3.968.830 2.690.878NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER11.700.701 -1.561.148Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.236.034 -699.633Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 12.936.735 -861.515İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.999.301 4.622.919Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 -849.199 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 471.822 5.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -18.621.924 4.616.923FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.329.770 5.752.649Alınan Faiz20 1.236.034 699.633FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.001.106 -6.779.860Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 24.143.629 1.944.556Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -19.142.523 -8.724.416YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.907.370 -327.578NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.907.370 -327.578DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 353.160 680.738DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.260.530 353.160Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 290.563 282.822Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 2.969.967 70.338Diğer Alacaklar9 849.199 0Finansal Varlıklar10 13.138.626 7.453.437TOPLAM VARLIKLAR17.248.355 7.806.597YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 495.592 23.770TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)495.592 23.770TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.752.763 7.782.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)7.782.827 11.871.809Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 3.968.830 2.690.878Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 24.143.629 1.944.556Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -19.142.523 -8.724.416TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)16.752.763 7.782.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 1.236.034 699.633Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 16.359.114 1.278.829Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 -12.936.735 861.515Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 1.260 182ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.659.673 2.840.159Yönetim Ücretleri21 -163.473 -93.026Saklama Ücretleri21 -32.599 -28.608Denetim Ücretleri21 -5.355 -5.671Kurul Ücretleri-3.286 -1.704Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 1.564 -4.540Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -487.694 -15.732ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-690.843 -149.281ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.968.830 2.690.878NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.968.830 2.690.878DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.968.830 2.690.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912953BIST