***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 18:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.387.626 -130.698.025
Net Dönem Karı (Zararı)
6.725.082 9.622.652
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
90.086.172 -5.622.930
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -7.972.079 -5.266.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 98.058.251 -356.121
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.604.293 -139.964.556
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 29.121.493 -32.985.276
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -21.899.242 25.930.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -617.958 -132.909.946
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
103.415.547 -135.964.834
Alınan Faiz
20 7.972.079 5.266.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.130.193 154.554.031
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 122.520.486 229.230.549
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -247.650.679 -74.676.518
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.742.567 23.856.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.742.567 23.856.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.896.472 40.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.153.905 23.896.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.209 258
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.113.696 23.896.214
Takas Alacakları
8 4.200.252 16.925.364
Diğer Alacaklar
9 16.396.381
Finansal Varlıklar
10 36.958.636 134.398.929
TOPLAM VARLIKLAR
51.312.793 191.617.146
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 3.475.217 24.709.710
Diğer Borçlar
9 664.037 1.328.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.139.254 26.038.496
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.173.539 165.578.650
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
165.578.650 1.401.967
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 6.725.082 9.622.652
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 122.520.486 229.230.549
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -247.650.679 -74.676.518
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
47.173.539 165.578.650
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 7.972.079 5.266.809
Temettü Gelirleri
16,20 464.581 98.593
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 99.155.577 5.222.761
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -98.058.251 356.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 121.039 8.171
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.655.025 10.952.455
Yönetim Ücretleri
21 -2.015.473 -966.961
Saklama Ücretleri
21 -73.335 -27.022
Denetim Ücretleri
21 -10.374 -7.410
Kurul Ücretleri
-13.056 -13.467
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -680.310 -292.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -137.395 -22.126
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.929.943 -1.329.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.725.082 9.622.652
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.725.082 9.622.652
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.725.082 9.622.652
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912954
BIST