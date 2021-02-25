***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.387.626 -130.698.025Net Dönem Karı (Zararı)6.725.082 9.622.652NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER90.086.172 -5.622.930Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -7.972.079 -5.266.809Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 98.058.251 -356.121İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER6.604.293 -139.964.556Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 29.121.493 -32.985.276Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 -21.899.242 25.930.666İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -617.958 -132.909.946FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR103.415.547 -135.964.834Alınan Faiz20 7.972.079 5.266.809FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-125.130.193 154.554.031Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 122.520.486 229.230.549Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -247.650.679 -74.676.518YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.742.567 23.856.006NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.742.567 23.856.006DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 23.896.472 40.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.153.905 23.896.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 40.209 258Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 10.113.696 23.896.214Takas Alacakları8 4.200.252 16.925.364Diğer Alacaklar9 16.396.381Finansal Varlıklar10 36.958.636 134.398.929TOPLAM VARLIKLAR51.312.793 191.617.146YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları8 3.475.217 24.709.710Diğer Borçlar9 664.037 1.328.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.139.254 26.038.496TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)47.173.539 165.578.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)165.578.650 1.401.967Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 6.725.082 9.622.652Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 122.520.486 229.230.549Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -247.650.679 -74.676.518TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)47.173.539 165.578.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 7.972.079 5.266.809Temettü Gelirleri16,20 464.581 98.593Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 99.155.577 5.222.761Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 -98.058.251 356.121Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 121.039 8.171ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.655.025 10.952.455Yönetim Ücretleri21 -2.015.473 -966.961Saklama Ücretleri21 -73.335 -27.022Denetim Ücretleri21 -10.374 -7.410Kurul Ücretleri-13.056 -13.467Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -680.310 -292.817Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -137.395 -22.126ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.929.943 -1.329.803ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.725.082 9.622.652NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.725.082 9.622.652DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.725.082 9.622.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912954BIST