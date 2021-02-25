***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.952.494 -6.795.139Net Dönem Karı (Zararı)22.291.319 6.878.889NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-204.130.143 -4.181.735Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -341.950 -123.465Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -203.788.193 -4.058.270İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER171.544.380 -9.615.758Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -1.042.488 -1.144.478Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 -1.239.630 3.264.397İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 173.826.498 -11.735.677FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.294.444 -6.918.604Alınan Faiz20 341.950 123.465FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.006.261 7.568.529Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 140.616.502 17.047.588Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -130.610.241 -9.479.059YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.767 773.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.767 773.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 922.004 148.614DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 975.771 922.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.861Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 975.771 918.143Takas Alacakları8 923.776 1.118.451Diğer Alacaklar9 1.431.220 194.057Finansal Varlıklar10 55.595.581 25.633.886TOPLAM VARLIKLAR58.926.348 27.868.398YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları8 1.955.756 3.333.230Diğer Borçlar9 202.134 64.290TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.157.890 3.397.520TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)56.768.458 24.470.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.470.878 10.023.460Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 22.291.319 6.878.889Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 140.616.502 17.047.588Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -130.610.241 -9.479.059TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)56.768.458 24.470.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 428.876 123.465Temettü Gelirleri16,20 726.804 380.355Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 -181.516.390 2.660.576Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 203.788.193 4.058.270Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 23.613 47ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.451.096 7.222.713Yönetim Ücretleri21 -904.578 -264.036Saklama Ücretleri21 -15.575 -15.206Denetim Ücretleri21 -5.355 -5.671Kurul Ücretleri-7.698 -2.602Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -209.115 -44.374Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -17.456 -11.935ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.159.777 -343.824ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.291.319 6.878.889NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.291.319 6.878.889DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.291.319 6.878.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912955BIST