***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 18:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.952.494 -6.795.139
Net Dönem Karı (Zararı)
22.291.319 6.878.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-204.130.143 -4.181.735
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -341.950 -123.465
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -203.788.193 -4.058.270
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
171.544.380 -9.615.758
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -1.042.488 -1.144.478
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -1.239.630 3.264.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 173.826.498 -11.735.677
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.294.444 -6.918.604
Alınan Faiz
20 341.950 123.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.006.261 7.568.529
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 140.616.502 17.047.588
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -130.610.241 -9.479.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.767 773.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.767 773.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 922.004 148.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 975.771 922.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.861
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 975.771 918.143
Takas Alacakları
8 923.776 1.118.451
Diğer Alacaklar
9 1.431.220 194.057
Finansal Varlıklar
10 55.595.581 25.633.886
TOPLAM VARLIKLAR
58.926.348 27.868.398
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 1.955.756 3.333.230
Diğer Borçlar
9 202.134 64.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.157.890 3.397.520
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.768.458 24.470.878
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.470.878 10.023.460
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 22.291.319 6.878.889
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 140.616.502 17.047.588
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -130.610.241 -9.479.059
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
56.768.458 24.470.878
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 428.876 123.465
Temettü Gelirleri
16,20 726.804 380.355
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -181.516.390 2.660.576
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 203.788.193 4.058.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 23.613 47
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.451.096 7.222.713
Yönetim Ücretleri
21 -904.578 -264.036
Saklama Ücretleri
21 -15.575 -15.206
Denetim Ücretleri
21 -5.355 -5.671
Kurul Ücretleri
-7.698 -2.602
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -209.115 -44.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -17.456 -11.935
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.159.777 -343.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.291.319 6.878.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.291.319 6.878.889
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.291.319 6.878.889
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912955
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