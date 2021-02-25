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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2021 18:13



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.150.934 -14.037.173
Net Dönem Karı (Zararı)
4.464.794 845.557
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.820.263 -554.019
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.464.078 -551.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.356.185 -2.070
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.259.543 -14.880.660
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -12.585.126 -11.770.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -5.820.739 5.874.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 2.146.322 -8.983.957
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.615.012 -14.589.122
Alınan Faiz
2.464.078 551.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.347.143 15.539.881
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 15.391.528 24.183.958
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -1.044.385 -8.644.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.196.209 1.502.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.196.209 1.502.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.502.708 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.698.917 1.502.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.112.915 4.376
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.586.002 1.498.332
Takas Alacakları
8 276.216 11.301.759
Diğer Alacaklar
9 24.079.805 469.136
Finansal Varlıklar
10 8.195.890 8.986.027
TOPLAM VARLIKLAR
35.250.828 22.259.630
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 3.706 526.696
Diğer Borçlar
9 49.747 5.347.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
53.453 5.874.192
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.197.375 16.385.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.385.438 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 4.464.794 845.557
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 15.391.528 24.183.958
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -1.044.385 -8.644.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
35.197.375 16.385.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 2.464.078 551.949
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 1.157.702 485.122
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 1.356.185 2.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 14.363 2.102
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.992.328 1.041.243
Yönetim Ücretleri
21 -410.533 -100.377
Saklama Ücretleri
21 -36.634 -4.126
Denetim Ücretleri
21 -4.463 -2.018
Kurul Ücretleri
-6.299 -1.389
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -38.132 -79.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -31.473 -7.880
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-527.534 -195.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.464.794 845.557
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.464.794 845.557
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.464.794 845.557



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912957


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