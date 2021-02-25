***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 18:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.082.025 -9.861.738
Net Dönem Karı (Zararı)
2.042.592 1.535.056
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.063.863 -1.886.827
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.147.624 -1.708.428
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 83.761 -178.399
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.955.672 -11.218.395
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -176.398 218.153
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -4.551 12.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 2.136.621 -11.449.247
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.934.401 -11.570.166
Alınan Faiz
20 2.147.624 1.708.428
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.089.194 9.856.686
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 37.029.157 21.276.056
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -41.118.351 -11.419.370
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.169 -5.052
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.169 -5.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.169 12.221
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0 7.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.169
Diğer Alacaklar
9 208.407 32.009
Finansal Varlıklar
10 15.626.118 17.846.500
TOPLAM VARLIKLAR
15.834.525 17.885.678
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 31.872 36.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.872 36.423
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.802.653 17.849.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.849.255 6.457.513
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 2.042.592 1.535.056
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 37.029.157 21.276.056
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -41.118.351 -11.419.370
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.802.653 17.849.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 2.147.624 1.708.428
Temettü Gelirleri
16,20 1.474 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 317.636 -198.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -83.761 178.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 3.274 241
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.386.247 1.688.920
Yönetim Ücretleri
21 -302.564 -119.231
Saklama Ücretleri
21 -11.073 -3.189
Denetim Ücretleri
21 -5.355 -5.671
Kurul Ücretleri
-3.732 -1.955
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -4.817 -3.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -16.114 -20.777
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-343.655 -153.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.042.592 1.535.056
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.042.592 1.535.056
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.042.592 1.535.056
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912959
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