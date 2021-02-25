***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.082.025 -9.861.738Net Dönem Karı (Zararı)2.042.592 1.535.056NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.063.863 -1.886.827Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.147.624 -1.708.428Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 83.761 -178.399İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.955.672 -11.218.395Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -176.398 218.153Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -4.551 12.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 2.136.621 -11.449.247FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.934.401 -11.570.166Alınan Faiz20 2.147.624 1.708.428FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.089.194 9.856.686Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 37.029.157 21.276.056Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -41.118.351 -11.419.370YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.169 -5.052NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.169 -5.052DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.169 12.221DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0 7.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.169Diğer Alacaklar9 208.407 32.009Finansal Varlıklar10 15.626.118 17.846.500TOPLAM VARLIKLAR15.834.525 17.885.678YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 31.872 36.423TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.872 36.423TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.802.653 17.849.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.849.255 6.457.513Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 2.042.592 1.535.056Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 37.029.157 21.276.056Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -41.118.351 -11.419.370TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.802.653 17.849.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 2.147.624 1.708.428Temettü Gelirleri16,20 1.474 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 317.636 -198.148Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 -83.761 178.399Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 3.274 241ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.386.247 1.688.920Yönetim Ücretleri21 -302.564 -119.231Saklama Ücretleri21 -11.073 -3.189Denetim Ücretleri21 -5.355 -5.671Kurul Ücretleri-3.732 -1.955Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -4.817 -3.041Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -16.114 -20.777ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-343.655 -153.864ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.042.592 1.535.056NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.042.592 1.535.056DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.042.592 1.535.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912959BIST