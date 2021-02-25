***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 18:14
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.402.323 4.024.317
Net Dönem Karı (Zararı)
10.827.642 6.806.822
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-122.670.770 -120.106.697
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.368.414 -2.216.956
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -121.302.356 -117.889.741
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
108.072.391 115.107.236
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -334.330 4.060.563
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 459.242 14.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 107.947.479 111.032.091
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.770.737 1.807.361
Alınan Faiz
20 1.368.414 2.216.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.159.207 1.467.904
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 1.179.139 1.467.904
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -19.932 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.243.116 5.492.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.243.116 5.492.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.020.250 528.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.777.134 6.020.250
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.379.269 2.797.863
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.397.865 3.222.387
Takas Alacakları
8 276.216
Diğer Alacaklar
9 58.114 0
Finansal Varlıklar
10 31.533.474 18.178.597
TOPLAM VARLIKLAR
36.644.938 24.198.847
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 465.699
Diğer Borçlar
9 18.280 24.737
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
483.979 24.737
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.160.959 24.174.110
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.174.110 15.899.384
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 10.827.642 6.806.822
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 1.179.139 1.467.904
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -19.932 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
36.160.959 24.174.110
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 1.368.414 2.216.956
Temettü Gelirleri
20 285.381 549.194
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -111.882.784 -113.687.086
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 121.302.356 117.889.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 24.312 5.518
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.097.679 6.974.323
Yönetim Ücretleri
21 -91.973 -61.134
Saklama Ücretleri
21 -51.505 -41.500
Denetim Ücretleri
21 -6.170 -5.671
Kurul Ücretleri
-4.262 -4.262
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -89.252 -35.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -26.875 -19.317
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-270.037 -167.501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.827.642 6.806.822
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.827.642 6.806.822
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.827.642 6.806.822
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912961
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