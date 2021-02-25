***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.402.323 4.024.317Net Dönem Karı (Zararı)10.827.642 6.806.822NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-122.670.770 -120.106.697Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.368.414 -2.216.956Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -121.302.356 -117.889.741İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER108.072.391 115.107.236Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -334.330 4.060.563Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 459.242 14.582İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 107.947.479 111.032.091FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.770.737 1.807.361Alınan Faiz20 1.368.414 2.216.956FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.159.207 1.467.904Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 1.179.139 1.467.904Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -19.932 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.243.116 5.492.221NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.243.116 5.492.221DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.020.250 528.029DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.777.134 6.020.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.379.269 2.797.863Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 3.397.865 3.222.387Takas Alacakları8 276.216Diğer Alacaklar9 58.114 0Finansal Varlıklar10 31.533.474 18.178.597TOPLAM VARLIKLAR36.644.938 24.198.847YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları8 465.699Diğer Borçlar9 18.280 24.737TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)483.979 24.737TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)36.160.959 24.174.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.174.110 15.899.384Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 10.827.642 6.806.822Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 1.179.139 1.467.904Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -19.932 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)36.160.959 24.174.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 1.368.414 2.216.956Temettü Gelirleri20 285.381 549.194Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 -111.882.784 -113.687.086Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 121.302.356 117.889.741Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 24.312 5.518ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.097.679 6.974.323Yönetim Ücretleri21 -91.973 -61.134Saklama Ücretleri21 -51.505 -41.500Denetim Ücretleri21 -6.170 -5.671Kurul Ücretleri-4.262 -4.262Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -89.252 -35.617Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -26.875 -19.317ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-270.037 -167.501ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.827.642 6.806.822NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.827.642 6.806.822DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.827.642 6.806.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912961BIST