***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.376.423 -9.091.591Net Dönem Karı (Zararı)2.341.541 705.666NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.373.327.337 660.891Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.299.082 -212.961Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 1.374.626.419 873.852İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.380.344.383 -10.671.109Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -1.849.619 -795.407Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -467.874 536.380İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -1.378.026.890 -10.412.082FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.675.505 -9.304.552Alınan Faiz20 1.299.082 212.961FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.379.814 10.596.708Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 38.386.014 20.559.715Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -36.006.200 -9.963.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-996.609 1.505.117NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-996.609 1.505.117DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.540.604 35.487DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 543.995 1.540.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 0 3.762Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 543.995 1.536.842Takas Alacakları8 280.754 222.200Diğer Alacaklar9 2.430.087 639.022Finansal Varlıklar10 13.559.638 10.159.167TOPLAM VARLIKLAR16.814.474 12.560.993YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları8 65.027 422.679Diğer Borçlar9 49.580 159.802TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)114.607 582.481TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.699.867 11.978.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.978.512 676.141Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 2.341.541 705.666Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 38.386.014 20.559.715Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -36.006.200 -9.963.010TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)16.699.867 11.978.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 1.299.082 212.961Temettü Gelirleri16,20 132.286 14.835Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 1.376.171.991 1.442.162Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 -1.374.626.419 -873.852Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 56.790 46.567ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.033.730 842.673Yönetim Ücretleri21 -440.194 -62.558Saklama Ücretleri21 -6.696 -1.889Denetim Ücretleri21 -5.355 -5.671Kurul Ücretleri-3.569 -933Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -238.823 -51.494Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 2.448 -14.462ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-692.189 -137.007ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.341.541 705.666NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.341.541 705.666DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.341.541 705.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912962BIST