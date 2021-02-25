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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2021 18:14



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.376.423 -9.091.591
Net Dönem Karı (Zararı)
2.341.541 705.666
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.373.327.337 660.891
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.299.082 -212.961
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 1.374.626.419 873.852
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.380.344.383 -10.671.109
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -1.849.619 -795.407
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -467.874 536.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -1.378.026.890 -10.412.082
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.675.505 -9.304.552
Alınan Faiz
20 1.299.082 212.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.379.814 10.596.708
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 38.386.014 20.559.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -36.006.200 -9.963.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-996.609 1.505.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-996.609 1.505.117
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.540.604 35.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 543.995 1.540.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 0 3.762
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 543.995 1.536.842
Takas Alacakları
8 280.754 222.200
Diğer Alacaklar
9 2.430.087 639.022
Finansal Varlıklar
10 13.559.638 10.159.167
TOPLAM VARLIKLAR
16.814.474 12.560.993
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 65.027 422.679
Diğer Borçlar
9 49.580 159.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
114.607 582.481
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.699.867 11.978.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.978.512 676.141
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 2.341.541 705.666
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 38.386.014 20.559.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -36.006.200 -9.963.010
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.699.867 11.978.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.299.082 212.961
Temettü Gelirleri
16,20 132.286 14.835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 1.376.171.991 1.442.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -1.374.626.419 -873.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 56.790 46.567
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.033.730 842.673
Yönetim Ücretleri
21 -440.194 -62.558
Saklama Ücretleri
21 -6.696 -1.889
Denetim Ücretleri
21 -5.355 -5.671
Kurul Ücretleri
-3.569 -933
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -238.823 -51.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 2.448 -14.462
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-692.189 -137.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.341.541 705.666
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.341.541 705.666
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.341.541 705.666



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912962


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