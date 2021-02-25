***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.797.674 -14.976.716Net Dönem Karı (Zararı)4.624.727 4.487.350NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.897.471 -5.061.729Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -7.586.178 -4.843.357Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -311.293 -218.372İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.111.108 -19.245.694Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -1.357.112 1.803.034Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 53.979 53.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -18.807.975 -21.101.790FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-23.383.852 -19.820.073Alınan Faiz20 7.586.178 4.843.357FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.797.101 14.976.081Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 1.514.984.209 711.298.247Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -1.499.187.108 -696.322.166YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-573 -635NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-573 -635DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.387 2.022DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 814 1.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 814 1.387Diğer Alacaklar9 1.357.656 544Finansal Varlıklar10 57.588.462 38.469.194TOPLAM VARLIKLAR58.946.932 38.471.125YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 145.705 91.726TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)145.705 91.726TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)58.801.227 38.379.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)38.379.399 18.915.968Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 4.624.727 4.487.350Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 1.514.984.209 711.298.247Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -1.499.187.108 -696.322.166TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)58.801.227 38.379.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 7.586.178 4.843.357Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 -1.845.266 97.959Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 311.293 218.372Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 2.057 8.556ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.054.262 5.168.244Yönetim Ücretleri21 -1.321.455 -592.703Saklama Ücretleri21 -35.030 -38.960Denetim Ücretleri21 -6.290 -5.671Kurul Ücretleri-11.467 -5.604Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -22.757 -10.077Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -32.536 -27.879ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.429.535 -680.894ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.624.727 4.487.350NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.624.727 4.487.350DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.624.727 4.487.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912963BIST