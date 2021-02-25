***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 18:14
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.797.674 -14.976.716
Net Dönem Karı (Zararı)
4.624.727 4.487.350
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.897.471 -5.061.729
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -7.586.178 -4.843.357
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -311.293 -218.372
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.111.108 -19.245.694
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -1.357.112 1.803.034
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 53.979 53.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -18.807.975 -21.101.790
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.383.852 -19.820.073
Alınan Faiz
20 7.586.178 4.843.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.797.101 14.976.081
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 1.514.984.209 711.298.247
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -1.499.187.108 -696.322.166
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-573 -635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-573 -635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.387 2.022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 814 1.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 814 1.387
Diğer Alacaklar
9 1.357.656 544
Finansal Varlıklar
10 57.588.462 38.469.194
TOPLAM VARLIKLAR
58.946.932 38.471.125
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 145.705 91.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
145.705 91.726
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
58.801.227 38.379.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.379.399 18.915.968
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 4.624.727 4.487.350
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 1.514.984.209 711.298.247
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -1.499.187.108 -696.322.166
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
58.801.227 38.379.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 7.586.178 4.843.357
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -1.845.266 97.959
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 311.293 218.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 2.057 8.556
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.054.262 5.168.244
Yönetim Ücretleri
21 -1.321.455 -592.703
Saklama Ücretleri
21 -35.030 -38.960
Denetim Ücretleri
21 -6.290 -5.671
Kurul Ücretleri
-11.467 -5.604
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -22.757 -10.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -32.536 -27.879
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.429.535 -680.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.624.727 4.487.350
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.624.727 4.487.350
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.624.727 4.487.350
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912963
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