***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.839.479Net Dönem Karı (Zararı)2.055.202NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-22.180.760Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -21.342Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -22.159.418İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.264.737Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -11.284Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 12.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 9.263.261FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.860.821Alınan Faiz20 21.342FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.840.480Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 10.840.830Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -350YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.001NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.001DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 1.001Diğer Alacaklar9 11.284Finansal Varlıklar10 12.896.157TOPLAM VARLIKLAR12.908.442YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 12.760TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.760TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.895.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 2.055.202Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 10.840.830Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -350TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.895.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 21.342Temettü Gelirleri20 3.689Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 -20.083.453Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 22.159.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 534ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.101.530Yönetim Ücretleri21 -16.202Saklama Ücretleri21 -8.525Denetim Ücretleri21 -3.471Kurul Ücretleri-756Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -7.702Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -9.672ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-46.328ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.055.202NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.055.202DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.055.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913005BIST