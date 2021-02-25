***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 18:27
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.839.479
Net Dönem Karı (Zararı)
2.055.202
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.180.760
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -21.342
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -22.159.418
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.264.737
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -11.284
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 12.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 9.263.261
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.860.821
Alınan Faiz
20 21.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.840.480
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 10.840.830
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.001
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.001
Diğer Alacaklar
9 11.284
Finansal Varlıklar
10 12.896.157
TOPLAM VARLIKLAR
12.908.442
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 12.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.760
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.895.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 2.055.202
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 10.840.830
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -350
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.895.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 21.342
Temettü Gelirleri
20 3.689
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -20.083.453
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 22.159.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 534
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.101.530
Yönetim Ücretleri
21 -16.202
Saklama Ücretleri
21 -8.525
Denetim Ücretleri
21 -3.471
Kurul Ücretleri
-756
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -7.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -9.672
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-46.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.055.202
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.055.202
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.055.202
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913005
BIST