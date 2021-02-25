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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2021 18:27



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.471.051
Net Dönem Karı (Zararı)
-226.396
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
146.252
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -20.273
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 166.525
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.411.180
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -519.883
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 26.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -2.918.208
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.491.324
Alınan Faiz
20 20.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.087.503
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 5.921.678
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -1.834.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
616.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
616.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 616.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 616.452
Diğer Alacaklar
9 519.883
Finansal Varlıklar
10 2.751.683
TOPLAM VARLIKLAR
3.888.018
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 26.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.911
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.861.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 -226.396
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 5.921.678
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -1.834.175
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.861.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 20.273
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -59.448
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -166.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 987
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-204.713
Yönetim Ücretleri
21 -8.378
Saklama Ücretleri
21 -996
Denetim Ücretleri
21 -3.051
Kurul Ücretleri
21 -225
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -4.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -4.289
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.682
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-226.395
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.395
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-226.395



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913007


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Tam 2.744 2.815 -13,76  
Yarım 1.326 1.362 -6,66  
Çeyrek 665 681 -3,33  
Gümüş.Ons 27,65 27,68 -0,26  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,03  
B. Petrol 66,27 66,27 0,09  
Seans Raporu 18:05
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