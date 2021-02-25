***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.471.051Net Dönem Karı (Zararı)-226.396NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER146.252Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -20.273Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 166.525İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.411.180Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -519.883Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 26.911İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 -2.918.208FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.491.324Alınan Faiz20 20.273FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.087.503Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 5.921.678Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -1.834.175YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)616.452NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)616.452DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 616.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARTeminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 616.452Diğer Alacaklar9 519.883Finansal Varlıklar10 2.751.683TOPLAM VARLIKLAR3.888.018YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 26.911TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.911TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.861.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 -226.396Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 5.921.678Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -1.834.175TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.861.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 20.273Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 -59.448Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 -166.525Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 987ESAS FAALİYET GELİRLERİ-204.713Yönetim Ücretleri21 -8.378Saklama Ücretleri21 -996Denetim Ücretleri21 -3.051Kurul Ücretleri21 -225Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -4.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -4.289ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.682ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-226.395NET DÖNEM KARI (ZARARI)-226.395DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-226.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913007BIST