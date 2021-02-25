***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI151.898Net Dönem Karı (Zararı)56.828NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-118.864Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -118.864İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER213.934Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -2.533Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 97.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10 118.864FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR151.898FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.756.367Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 20.756.367YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.908.265NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.908.265DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 20.908.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 20.908.265Diğer Alacaklar9 2.533TOPLAM VARLIKLAR20.910.798YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 97.603TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)97.603TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.813.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 56.828Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 20.756.367Katılma Payı İade Tutarı (-)15 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.813.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 34.779Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 118.864Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 2.533ESAS FAALİYET GELİRLERİ156.176Yönetim Ücretleri21 -96.674Saklama Ücretleri21 -815Denetim Ücretleri21 -1.589Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -270ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-99.348ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.828NET DÖNEM KARI (ZARARI)56.828DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)56.828http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913015BIST