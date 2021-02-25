***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 18:30
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.898
Net Dönem Karı (Zararı)
56.828
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-118.864
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -118.864
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
213.934
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -2.533
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 97.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 118.864
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
151.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.756.367
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 20.756.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.908.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.908.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.908.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.908.265
Diğer Alacaklar
9 2.533
TOPLAM VARLIKLAR
20.910.798
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 97.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.603
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.813.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 56.828
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 20.756.367
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.813.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 34.779
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 118.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 2.533
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
156.176
Yönetim Ücretleri
21 -96.674
Saklama Ücretleri
21 -815
Denetim Ücretleri
21 -1.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -270
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-99.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.828
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
56.828
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
56.828
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913015
BIST