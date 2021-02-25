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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2021 19:57



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.647.426 -1.372.363
Net Dönem Karı (Zararı)
1.939.896 462.595
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.583.485 -249.189
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -61.570 -19.651
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 4.645.055 -229.538
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.232.377 -1.605.420
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 -851.975 -299.597
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 89.902 246.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.470.304 -1.551.853
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.708.996 -1.392.014
Alınan Faiz
20 61.570 19.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.638.814 1.692.695
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 19.594.261 4.386.173
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -12.955.447 -2.693.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.612 320.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.612 320.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 345.386 25.054
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 336.774 345.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 0 4.449
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 336.774 340.937
Takas Alacakları
8 295.404 162.150
Diğer Alacaklar
9 859.456 140.735
Finansal Varlıklar
10 10.224.444 2.399.195
TOPLAM VARLIKLAR
11.716.078 3.047.466
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 345.000 255.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
345.000 255.098
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.371.078 2.792.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.792.368 637.078
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.939.896 462.595
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 19.594.261 4.386.173
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -12.955.447 -2.693.478
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.371.078 2.792.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 88.179 19.651
Temettü Gelirleri
20 122.188 20.750
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 6.646.851 233.566
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -4.645.055 229.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 13.830 16.988
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.225.993 520.493
Yönetim Ücretleri
21 -183.541 -28.375
Saklama Ücretleri
21 -2.020 -1.347
Denetim Ücretleri
21 -5.355 -5.671
Kurul Ücretleri
-1.723 -294
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -82.215 -11.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -11.243 -10.657
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-286.097 -57.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.939.896 462.595
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.939.896 462.595
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.939.896 462.595



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913093


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Çeyrek 665 681 -3,33  
Gümüş.Ons 27,68 27,71 -0,23  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,03  
B. Petrol 66,28 66,28 0,10  
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