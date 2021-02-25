***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.647.426 -1.372.363Net Dönem Karı (Zararı)1.939.896 462.595NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.583.485 -249.189Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -61.570 -19.651Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 4.645.055 -229.538İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.232.377 -1.605.420Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8,9 -851.975 -299.597Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8,9 89.902 246.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.470.304 -1.551.853FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.708.996 -1.392.014Alınan Faiz20 61.570 19.651FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.638.814 1.692.695Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15 19.594.261 4.386.173Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit15 -12.955.447 -2.693.478YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.612 320.332NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.612 320.332DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 345.386 25.054DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 336.774 345.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 0 4.449Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 336.774 340.937Takas Alacakları8 295.404 162.150Diğer Alacaklar9 859.456 140.735Finansal Varlıklar10 10.224.444 2.399.195TOPLAM VARLIKLAR11.716.078 3.047.466YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 345.000 255.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)345.000 255.098TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.371.078 2.792.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.792.368 637.078Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15 1.939.896 462.595Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15 19.594.261 4.386.173Katılma Payı İade Tutarı (-)15 -12.955.447 -2.693.478TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.371.078 2.792.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri20 88.179 19.651Temettü Gelirleri20 122.188 20.750Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar20 6.646.851 233.566Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar20 -4.645.055 229.538Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20,22 13.830 16.988ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.225.993 520.493Yönetim Ücretleri21 -183.541 -28.375Saklama Ücretleri21 -2.020 -1.347Denetim Ücretleri21 -5.355 -5.671Kurul Ücretleri-1.723 -294Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri21 -82.215 -11.554Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21,22 -11.243 -10.657ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-286.097 -57.898ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.939.896 462.595NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.939.896 462.595DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.939.896 462.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913093BIST