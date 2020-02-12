***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -37.081 7.720 -1.931.106 650.038 3.989.571 3.989.571Transferler30 650.038 -650.038 0Dönem Karı (Zararı)38 -20.325 653.542 653.217 653.217Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788Transferler30 653.542 -653.542 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -810 1.028.760 1.027.950 1.027.950Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI165.433 -3.661.821Dönem Karı (Zararı)1.028.760 653.542Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 1.028.760 653.542Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler277.392 221.854Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 30.496 5.913Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.773 18.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 27.582 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 191 18.189Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.538Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 18.538Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 200.585 197.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.140.719 -4.537.217Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -926.562 -4.562.582Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-327.022 3.157İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -309.763 -12.115İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -17.259 15.272Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 320İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 320Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 1.120 1.119Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.728 21.117İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48 11.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 131.928 21.117Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -6.073 -7.228Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.910 33.559İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -25.910 33.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -26.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 0 -4.350Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 0 -22.329Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları165.433 -3.661.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.030 -2.311Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.030 -2.311Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -7.030 -2.311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -30.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)128.403 -3.664.132NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)128.403 -3.664.132DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 8.410 3.672.542DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 136.813 8.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 136.813 8.410Finansal Yatırımlar5.592.579 4.666.017Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.592.579 4.666.017Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar47 5.592.579 4.666.017Ticari Alacaklar392.319 65.297İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 369.770 60.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 22.549 5.290Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler144 1.264İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 144 1.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 6.288 15.522ARA TOPLAM6.128.143 4.756.510TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.128.143 4.756.510DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.348 3.769Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.348 3.769Maddi Olmayan Duran Varlıklar528.726 0Diğer Haklar20 522.282Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.444 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 41.040 152.698TOPLAM DURAN VARLIKLAR571.114 156.467TOPLAM VARLIKLAR6.699.257 4.912.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.389İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.389Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 51.389Ticari Borçlar186.792 43.064İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 11.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 174.992 43.064Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 31.379 37.452Diğer Borçlar26.094 52.004İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 26.094 52.004Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 79.485 0Kısa Vadeli Karşılıklar61.060 50.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 45.545 35.602Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 15.515 15.324ARA TOPLAM436.199 183.446TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER436.199 183.446UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar486.919İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar486.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 486.919Uzun Vadeli Karşılıklar124.972 106.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 124.972 106.295Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 429 448TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER612.320 106.743TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.048.519 290.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.650.738 4.622.788Ödenmiş Sermaye30 5.300.000 5.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-58.216 -57.406Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58.216 -57.406Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -58.216 -57.406Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.720 7.720Yasal Yedekler30 7.720 7.720Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -627.526 -1.281.068Net Dönem Karı veya Zararı1.028.760 653.542TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.650.738 4.622.788TOPLAM KAYNAKLAR6.699.257 4.912.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.568.163 702.927TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.568.163 702.927BRÜT KAR (ZARAR)1.568.163 702.927Genel Yönetim Giderleri28,33 -1.512.470 -1.176.664Pazarlama Giderleri28,33 -132.490 -70.466Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 469.833 1.309.525Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -57.719 -69.104ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)335.317 696.218FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)335.317 696.218Finansman Gelirleri37 1.000.487 161.296Finansman Giderleri37 -23.297 -6.220SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.312.507 851.294Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-283.747 -197.752Dönem Vergi (Gideri) Geliri-171.880Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -111.867 -197.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.028.760 653.542DÖNEM KARI (ZARARI)1.028.760 653.542Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.028.760 653.542Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01941000 0,12330000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-810 -20.325Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -1.038 -26.058Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler228 5.733Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 228 5.733Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-810 -20.325TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.027.950 633.217Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.027.950 633.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818663BIST