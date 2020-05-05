***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788Transferler30 653.542 -653.542 0Dönem Karı (Zararı)38 22.971 296.288 319.259 319.259Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 -34.435 7.720 -627.526 296.288 4.942.047 4.942.047Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 4.942.047 4.942.047Transferler30 204.746 824.014 -1.028.760 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -1.305 330.651 329.346 329.346Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 -59.521 212.466 196.488 330.651 5.980.084 5.980.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-91.910 119.313Dönem Karı (Zararı)330.651 296.288Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 330.651 296.288Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler132.491 17.328Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 28.664 1.526Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.186 15.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 5.821 2.845Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 20.365 12.957Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.806Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 17.806Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 59.835 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-555.052 -194.303Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -325.450 -20.890Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.393 -176.672İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -76.942 -51.845İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 22.549 -124.827Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.213 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.213 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -89.209 -79.670Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.603 116.507İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -67.603 116.507Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -9.414 -2.081Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.770 -47.207İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -5.770 -47.207İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 15.710Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 0 9.347Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 0 6.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-91.910 119.313YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.634 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.634 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları35 -13.634FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -30.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.544 119.313NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.544 119.313DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 136.813 8.410DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.269 127.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 1.269 136.813Finansal Yatırımlar5.918.029 5.592.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.918.029 5.592.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar47 5.918.029 5.592.579Ticari Alacaklar446.712 392.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 446.712 369.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 22.549Diğer Alacaklar3.213 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.213 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler89.353 144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 89.353 144Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 969 6.288ARA TOPLAM6.459.545 6.128.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.459.545 6.128.143DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14.157 1.348Tesis, Makine ve Cihazlar14 14.157 1.348Maddi Olmayan Duran Varlıklar500.887 528.726Diğer Haklar20 494.794 522.282Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.093 6.444Ertelenmiş Vergi Varlığı40 46.052 41.040TOPLAM DURAN VARLIKLAR561.096 571.114TOPLAM VARLIKLAR7.020.641 6.699.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları65.256 51.389İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları65.256 51.389Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 65.256 51.389Ticari Borçlar119.189 186.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 11.800 11.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 107.389 174.992Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 21.965 31.379Diğer Borçlar20.324 26.094İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 20.324 26.094Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 138.556 79.485Kısa Vadeli Karşılıklar82.594 61.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 46.714 45.545Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 35.880 15.515ARA TOPLAM447.884 436.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER447.884 436.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar460.858 486.919İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar460.858 486.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 460.858 486.919Uzun Vadeli Karşılıklar131.297 124.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 131.297 124.972Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 518 429TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER592.673 612.320TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.040.557 1.048.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.980.084 5.650.738Ödenmiş Sermaye30 5.300.000 5.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-59.521 -58.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.521 -58.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -59.521 -58.216Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler212.466 7.720Yasal Yedekler30 212.466 7.720Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 196.488 -627.526Net Dönem Karı veya Zararı330.651 1.028.760TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.980.084 5.650.738TOPLAM KAYNAKLAR7.020.641 6.699.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.245.944 199.210TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.245.944 199.210BRÜT KAR (ZARAR)1.245.944 199.210Genel Yönetim Giderleri28,33 -660.569 -254.508Pazarlama Giderleri28,33 -44.736 -26.675Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 167.200 434.361Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -230.429 -62.047ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)477.410 290.341FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)477.410 290.341Finansman Gelirleri37 6.095 7.730Finansman Giderleri37 -18.853 -4.184SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)464.652 293.887Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-134.001 2.401Dönem Vergi (Gideri) Geliri-138.556Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 4.555 2.401SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)330.651 296.288DÖNEM KARI (ZARARI)330.651 296.288Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları330.651 296.288Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.305 22.971Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -1.673 28.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler368 -5.743Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 368 -5.743Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.305 22.971TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)329.346 319.259Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları329.346 319.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842753BIST