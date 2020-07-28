***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788Transferler30 653.542 -653.542 0Dönem Karı (Zararı)38 18.275 459.674 477.949 477.949Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 459.674 5.100.737 5.100.737Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738Transferler30 204.746 824.014 -1.028.760 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -8.820 1.067.693 1.058.873 1.058.873Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 -67.036 212.466 196.488 1.067.693 6.709.611 6.709.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.897 23.134Dönem Karı (Zararı)1.067.693 459.674Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 1.067.693 459.674Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler201.019 28.391Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 57.790 2.133Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27 -6.598 7.912Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.837 -47.833İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -3.837 -47.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 8.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 0 6.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 0 1.680Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-53.897 23.134YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.815 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.815 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -22.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -60.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-136.712 23.134NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-136.712 23.134DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 136.813 8.410DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 101 31.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 101 136.813Finansal Yatırımlar6.628.871 5.592.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.628.871 5.592.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar47 6.628.871 5.592.579Ticari Alacaklar481.602 392.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 481.602 369.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 22.549Diğer Alacaklar8.213 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.213 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler62.415 144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 62.415 144Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 9.753 6.288ARA TOPLAM7.190.955 6.128.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.190.955 6.128.143DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar22.052 1.348Tesis, Makine ve Cihazlar14 22.052 1.348Maddi Olmayan Duran Varlıklar473.046 528.726Diğer Haklar20 467.305 522.282Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 5.741 6.444Ertelenmiş Vergi Varlığı40 55.953 41.040TOPLAM DURAN VARLIKLAR551.051 571.114TOPLAM VARLIKLAR7.742.006 6.699.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.741 51.389İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.741 51.389Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 72.741 51.389Ticari Borçlar70.677 186.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 11.800 11.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 58.877 174.992Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 24.781 31.379Diğer Borçlar22.257 26.094İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 22.257 26.094Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 173.991 79.485Kısa Vadeli Karşılıklar80.480 61.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 62.187 45.545Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 18.293 15.515ARA TOPLAM444.927 436.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER444.927 436.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar440.430 486.919İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar440.430 486.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 440.430 486.919Uzun Vadeli Karşılıklar146.279 124.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 146.279 124.972Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 759 429TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER587.468 612.320TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.032.395 1.048.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.709.611 5.650.738Ödenmiş Sermaye30 5.300.000 5.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-67.036 -58.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.036 -58.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -67.036 -58.216Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler212.466 7.720Yasal Yedekler30 212.466 7.720Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 196.488 -627.526Net Dönem Karı veya Zararı1.067.693 1.028.760TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.709.611 5.650.738TOPLAM KAYNAKLAR7.742.006 6.699.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 2.512.408 447.708 1.266.464 248.498TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.512.408 447.708 1.266.464 248.498BRÜT KAR (ZARAR)2.512.408 447.708 1.266.464 248.498Genel Yönetim Giderleri28,33 -1.346.775 -557.898 -686.206 -303.390Pazarlama Giderleri28,33 -66.157 -77.897 -21.421 -51.222Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 145.851 386.482 -21.349 -47.879Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -22.396 -62.279 208.033 -232ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.222.931 136.116 745.521 -154.225FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.222.931 136.116 745.521 -154.225Finansman Gelirleri37 181.205 319.962 175.110 312.232Finansman Giderleri37 -36.956 -2.454 -18.103 1.730SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.367.180 453.624 902.528 159.737Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-299.487 6.050 -165.486 3.649Dönem Vergi (Gideri) Geliri-311.582 -173.026Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 12.095 6.050 7.540 3.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.067.693 459.674 737.042 163.386DÖNEM KARI (ZARARI)1.067.693 459.674 737.042 163.386Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.067.693 459.674 737.042 163.386Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.820 18.275 -7.515 -4.696Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -11.308 23.430 -9.635 -5.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.488 -5.155 2.120 588Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 2.488 -5.155 2.120 588Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.820 18.275 -7.515 -4.696TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.058.873 477.949 729.527 158.690Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.058.873 477.949 729.527 158.690http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862501BIST