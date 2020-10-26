***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788Transferler30 653.542 -653.542 0Dönem Karı (Zararı)41 16.988 893.995 910.883 910.883Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 940.418 7.720 -627.526 893.995 5.533.771 5.533.771Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738Transferler30 204.746 824.014 -1.028.760 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)41 -24.635 1.665.383 1.058.873 1.058.873Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 -82.851 212.466 196.488 1.665.383 7.291.486 7.291.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.612 1.041.118Dönem Karı (Zararı)1.665.383 893.995Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 1.665.383 893.995Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler255.587 104.297Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 87.381 2.510Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.078 3.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 28.836 730Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 13.242 2.677Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.145Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20.37 51.145Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 74.983 98.380İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.922.582 42.826Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -1.738.354 244.191Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-77.068 -130.787İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -99.617 -122.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 22.549 -7.810Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.213 -6.001İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.213 -6.001Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -39.251 -34.764Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-89.977 23.985İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48 2.033İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -92.010 23.985Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -31.148 -11.911Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.429 -41.887İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 56.429 -41.887İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.612 1.041.118YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.201 -7.030Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.201 -7.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -45.201 -7.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -90.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-136.813 1.034.088NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-136.813 1.034.088DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 136.813 8.410DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 0 1.042.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 0 136.813Finansal Yatırımlar7.330.933 5.592.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.330.933 5.592.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6,47 7.330.933 5.592.579Ticari Alacaklar469.387 392.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 469.387 369.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 22.549Diğer Alacaklar3.213 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.213 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler39.395 144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 39.395 144Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 10.454 6.288ARA TOPLAM7.853.382 6.128.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.853.382 6.128.143DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar42.686 1.348Tesis, Makine ve Cihazlar14 42.686 1.348Kullanım Hakkı Varlıkları20 439.817 522.282Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.390 6.444Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 5.390 6.444Ertelenmiş Vergi Varlığı40 63.926 41.040TOPLAM DURAN VARLIKLAR551.819 571.114TOPLAM VARLIKLAR8.405.201 6.699.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları80.236 51.389İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları80.236 51.389Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 80.236 51.389Ticari Borçlar96.815 186.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 13.833 11.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 82.982 174.992Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 231 31.379Diğer Borçlar82.523 26.094İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 82.523 26.094Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 173.307 79.485Kısa Vadeli Karşılıklar95.856 61.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 67.099 45.545Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 28.757 15.515ARA TOPLAM528.968 436.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER528.968 436.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar419.216 486.919İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar419.216 486.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 419.216 486.919Uzun Vadeli Karşılıklar163.837 124.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 163.837 124.972Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.694 429TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER584.747 612.320TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.113.715 1.048.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.291.486 5.650.738Ödenmiş Sermaye30 5.300.000 5.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-82.851 -58.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-82.851 -58.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -82.851 -58.216Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler212.466 7.720Yasal Yedekler30 212.466 7.720Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 196.488 -627.526Net Dönem Karı veya Zararı1.665.383 1.028.760TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.291.486 5.650.738TOPLAM KAYNAKLAR8.405.201 6.699.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 3.879.788 799.511 1.367.380 351.803TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.879.788 799.511 1.367.380 351.803BRÜT KAR (ZARAR)3.879.788 799.511 1.367.380 351.803Genel Yönetim Giderleri28,33 -2.213.054 -846.693 -866.279 -288.795Pazarlama Giderleri28,33 -92.519 -96.911 -26.362 -19.014Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 440.963 363.411 295.112 -23.071Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -26.890 -57.719 -4.494 4.560ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.988.288 161.599 765.357 25.483FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.988.288 161.599 765.357 25.483Finansman Gelirleri37 190.112 824.154 8.907 504.192Finansman Giderleri37 -52.540 -2.050 -15.584 404SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.125.860 983.703 758.680 530.079Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-460.477 -89.708 -160.990 -95.758Dönem Vergi (Gideri) Geliri-475.150 -90.994 -163.568 -90.994Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 14.673 1.286 2.578 -4.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.665.383 893.995 597.690 434.321DÖNEM KARI (ZARARI)1.665.383 893.995 597.690 434.321Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.665.383 893.995 597.690 434.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.635 16.988 -15.815 -1.287Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -31.583 21.780 -20.275 -1.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.948 -4.792 4.460 363Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 6.948 -4.792 4.460 363Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.635 16.988 -15.815 -1.287TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.640.748 910.983 581.875 433.034Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.640.748 910.983 581.875 433.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884097BIST