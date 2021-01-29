***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788Transferler30 653.542 -653.542 0Dönem Karı (Zararı)38 -810 1.028.760 1.027.950 1.027.950Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738Transferler30 204.746 824.014 -1.028.760 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -19.484 3.346.014 3.326.530 3.326.530Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 8.977.268 8.977.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.617.865 165.433Dönem Karı (Zararı)3.346.014 1.028.760Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 3.346.014 1.028.760Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler587.424 277.392Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 117.790 30.496Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.072 27.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 60.546 27.582Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 526 191Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler65.220 18.538Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 65.220 18.538Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 343.342 200.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-315.573 -1.140.719Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -147.288 -926.562Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler48 -182.243 -327.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -204.792 -309.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 22.549 -17.259Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.213İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.213Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -3.291 1.120Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-48.440 143.728İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48 2.994 11.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -51.434 131.928Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -31.042 -6.073Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 99.944 -25.910İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 99.944 -25.910Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.617.865 165.433YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.201 -7.030Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.201 -7.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları35 -45.201 -7.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-123.000 -30.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -123.000 -30.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.449.664 128.403NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.449.664 128.403DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 136.813 8.410DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 3.586.477 136.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 3.586.477 136.813Finansal Yatırımlar6,47 5.739.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.213 0Peşin Ödenmiş Giderler3.435 144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.435 144Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11.361 6.288ARA TOPLAM9.918.915 6.128.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.918.915 6.128.143DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar40.002 1.348Tesis, Makine ve Cihazlar14 40.002 1.348Kullanım Hakkı Varlıkları20 412.328 522.282Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.155 6.444Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 5.155 6.444Ertelenmiş Vergi Varlığı40 64.724 41.040TOPLAM DURAN VARLIKLAR522.209 571.114TOPLAM VARLIKLAR10.441.124 6.699.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları87.636 51.389İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları87.636 51.389Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 87.636 51.389Ticari Borçlar138.352 186.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 14.794 11.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 123.558 174.992Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 337 31.379Diğer Borçlar126.038 26.094İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 126.038 26.094Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 445.475 79.485Kısa Vadeli Karşılıklar90.106 61.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 74.065 45.545Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 16.041 15.515ARA TOPLAM887.944 436.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER887.944 436.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar392.892 486.919İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar392.892 486.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 392.892 486.919Uzun Vadeli Karşılıklar181.353 124.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 181.353 124.972Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.667 429TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER575.912 612.320TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.463.856 1.048.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.977.268 5.650.738Ödenmiş Sermaye30 5.300.000 5.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-77.700 -58.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77.700 -58.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -77.700 -58.216Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler212.466 7.720Yasal Yedekler30 212.466 7.720Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 196.488 -627.526Net Dönem Karı veya Zararı41 3.346.014 1.028.760TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.977.268 5.650.738TOPLAM KAYNAKLAR10.441.124 6.699.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 6.049.348 1.568.163TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.049.348 1.568.163BRÜT KAR (ZARAR)6.049.348 1.568.163Genel Yönetim Giderleri28,33 -3.269.876 -1.512.470Pazarlama Giderleri28,33 -106.138 -132.490Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.360.962 469.833Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -53 -57.719ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.034.243 335.317FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.034.243 335.317Finansman Gelirleri37 273.778 1.000.487Finansman Giderleri37 -69.407 -23.297SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.238.614 1.312.507Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-892.600 -283.747Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -910.175 -171.880Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 17.575 -111.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.346.014 1.028.760DÖNEM KARI (ZARARI)3.346.014 1.028.760Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.346.014 1.028.760Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.484 -810Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -24.355 -1.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.871 228Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 4.871 228Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.484 -810TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.326.530 1.027.950Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.326.530 1.027.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906326BIST