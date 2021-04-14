***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738Transferler204.746 824.014 -1.028.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.305 330.651 329.346 329.346Dönem Karı (Zararı)330.651 330.651 330.651Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.305 -1.305 -1.305Dönem Sonu Bakiyeler11 5.300.000 -59.521 212.466 196.488 330.651 5.980.084 5.980.084Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.300.000 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 8.977.268 8.977.268Transferler-198.356 3.544.370 -3.346.014Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.280 3.605.640 3.559.360 3.559.360Dönem Karı (Zararı)3.605.640 3.605.640 3.605.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-46.280 -46.280 -46.280Dönem Sonu Bakiyeler11 5.300.000 -123.980 14.110 3.740.858 3.605.640 12.536.628 12.536.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.538.948 -73.056Dönem Karı (Zararı)3.605.640 330.651Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.605.640 330.651Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler726.435 117.293Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 29.534 28.665Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler245.435 26.444Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 120.171 6.079Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 125.264 20.365Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-154.661 17.806Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -184.766 -6.095Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 30.105 23.901Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-314.597 -89.623Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -314.597 -89.623Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 920.724 134.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.055.789 -527.095Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.090.504 -325.450Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-341.775 -54.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-341.775 -76.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 22.549Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.355 -3.213İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.355 -3.213Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-109.498 -89.209Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.187 -67.603İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.381 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-50.806 -67.603Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-46.060 -9.414Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.065 -5.770İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)36.065 -5.770İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-445.475 27.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-445.475 27.957Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.723.714 -79.151Alınan Faiz184.766 6.095YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -13.635Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -13.635Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -13.635FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.452 -48.853Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.400 -30.000Ödenen Faiz-15.052 -18.853YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.586.400 -135.544NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.586.400 -135.544DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.586.477 136.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ77 1.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 77 3.58 13.144.968 5.739.867Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar13.144.968 5.739.867Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 13.144.968 5.739.867Ticari Alacaklar916.337 574.562İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,18 916.337 574.562Diğer Alacaklar3.213 3.213İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.213 3.213Peşin Ödenmiş Giderler112.933 3.435İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler112.933 3.435Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15.716 11.361ARA TOPLAM14.193.244 9.918.915TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.193.244 9.918.915DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar38.308 40.002Tesis, Makine ve Cihazlar7 38.308 40.002Kullanım Hakkı Varlıkları9 384.840 412.328Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.803 5.155Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 4.803 5.155Ertelenmiş Vergi Varlığı10 91.131 64.724TOPLAM DURAN VARLIKLAR519.082 522.209TOPLAM VARLIKLAR14.712.326 10.441.124KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.851 87.636İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.851 87.636Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 104.851 87.636Ticari Borçlar84.165 138.352İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 11.413 14.794İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4,18 72.752 123.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 557 337Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 937.228 445.475Kısa Vadeli Karşılıklar280.888 90.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 139.583 74.065Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 141.305 16.041Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler162.103 126.038İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 162.103 126.038ARA TOPLAM1.569.792 887.944TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER356.606 392.892İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar356.606 392.892Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 356.606 392.892Uzun Vadeli Karşılıklar249.300 181.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 249.300 181.353Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 1.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER605.906 575.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.175.698 1.463.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.536.628 8.977.268Ödenmiş Sermaye11 5.300.000 5.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-123.980 -77.700Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-123.980 -77.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -123.980 -77.700Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.110 212.466Yasal Yedekler11 14.110 212.466Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 3.740.858 196.488Net Dönem Karı veya Zararı3.605.640 3.346.014TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.536.628 8.977.268TOPLAM KAYNAKLAR14.712.326 10.441.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 5.403.645 1.245.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.403.645 1.245.944BRÜT KAR (ZARAR)5.403.645 1.245.944Genel Yönetim Giderleri14 -1.303.780 -660.569Pazarlama Giderleri14 -35.317 -44.736Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 328.906 167.200Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -36.804 -230.429ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.356.650 477.410FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.356.650 477.410Finansman Gelirleri15 184.766 6.095Finansman Giderleri15 -15.052 -18.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.526.364 464.652Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-920.724 -134.001Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -937.228 -138.556Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 16.504 4.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.605.640 330.651DÖNEM KARI (ZARARI)3.605.640 330.651Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 0 0Ana Ortaklık Payları3.605.640 330.651Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-46.280 -1.305Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-57.850 -1.673Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.570 368Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11.570 368Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-46.280 -1.305TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.559.360 329.346Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 0 0Ana Ortaklık Payları3.559.360 329.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928259BIST