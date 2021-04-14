***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
14.04.2021 19:28
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738
Transferler
204.746 824.014 -1.028.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.305 330.651 329.346 329.346
Dönem Karı (Zararı)
330.651 330.651 330.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.305 -1.305 -1.305
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.300.000 -59.521 212.466 196.488 330.651 5.980.084 5.980.084
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.300.000 -77.700 212.466 196.488 3.346.014 8.977.268 8.977.268
Transferler
-198.356 3.544.370 -3.346.014
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.280 3.605.640 3.559.360 3.559.360
Dönem Karı (Zararı)
3.605.640 3.605.640 3.605.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.280 -46.280 -46.280
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.300.000 -123.980 14.110 3.740.858 3.605.640 12.536.628 12.536.628
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.538.948 -73.056
Dönem Karı (Zararı)
3.605.640 330.651
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.605.640 330.651
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
726.435 117.293
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 29.534 28.665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
245.435 26.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 120.171 6.079
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 125.264 20.365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-154.661 17.806
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -184.766 -6.095
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 30.105 23.901
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-314.597 -89.623
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -314.597 -89.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 920.724 134.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.055.789 -527.095
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.090.504 -325.450
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-341.775 -54.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-341.775 -76.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 22.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.355 -3.213
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.355 -3.213
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-109.498 -89.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.187 -67.603
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.381 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.806 -67.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.060 -9.414
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.065 -5.770
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
36.065 -5.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-445.475 27.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-445.475 27.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.723.714 -79.151
Alınan Faiz
184.766 6.095
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -13.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -13.635
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -13.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.452 -48.853
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.400 -30.000
Ödenen Faiz
-15.052 -18.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.586.400 -135.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.586.400 -135.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.586.477 136.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77 1.269
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 77 3.58 13.144.968 5.739.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.144.968 5.739.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 13.144.968 5.739.867
Ticari Alacaklar
916.337 574.562
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,18 916.337 574.562
Diğer Alacaklar
3.213 3.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.213 3.213
Peşin Ödenmiş Giderler
112.933 3.435
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
112.933 3.435
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.716 11.361
ARA TOPLAM
14.193.244 9.918.915
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.193.244 9.918.915
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
38.308 40.002
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 38.308 40.002
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 384.840 412.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.803 5.155
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 4.803 5.155
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 91.131 64.724
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
519.082 522.209
TOPLAM VARLIKLAR
14.712.326 10.441.124
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.851 87.636
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.851 87.636
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 104.851 87.636
Ticari Borçlar
84.165 138.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 11.413 14.794
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4,18 72.752 123.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 557 337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 937.228 445.475
Kısa Vadeli Karşılıklar
280.888 90.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 139.583 74.065
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 141.305 16.041
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
162.103 126.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 162.103 126.038
ARA TOPLAM
1.569.792 887.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.606 392.892
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
356.606 392.892
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 356.606 392.892
Uzun Vadeli Karşılıklar
249.300 181.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 249.300 181.353
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 1.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
605.906 575.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.175.698 1.463.856
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.536.628 8.977.268
Ödenmiş Sermaye
11 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-123.980 -77.700
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-123.980 -77.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -123.980 -77.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.110 212.466
Yasal Yedekler
11 14.110 212.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 3.740.858 196.488
Net Dönem Karı veya Zararı
3.605.640 3.346.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.536.628 8.977.268
TOPLAM KAYNAKLAR
14.712.326 10.441.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 5.403.645 1.245.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.403.645 1.245.944
BRÜT KAR (ZARAR)
5.403.645 1.245.944
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.303.780 -660.569
Pazarlama Giderleri
14 -35.317 -44.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 328.906 167.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -36.804 -230.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.356.650 477.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.356.650 477.410
Finansman Gelirleri
15 184.766 6.095
Finansman Giderleri
15 -15.052 -18.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.526.364 464.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-920.724 -134.001
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -937.228 -138.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 16.504 4.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.605.640 330.651
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.605.640 330.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.605.640 330.651
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-46.280 -1.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.850 -1.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.570 368
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.570 368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.280 -1.305
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.559.360 329.346
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.559.360 329.346
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928259
BIST