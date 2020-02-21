***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/01/2020AçıklamaGSM 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri263,25 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti2.360,12 % 0,0011Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri5.008,64 % 0,0023Fon Yönetim Ücreti90.686,63 % 0,0424Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu34,68 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.353,84 % 0,0034TOPLAM GİDERLER105.707,16 % 0,0494DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ214.110.958,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820919BIST