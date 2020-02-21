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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

21.02.2020 17:45
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama

GSM 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
263,25 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.360,12 % 0,0011
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
5.008,64 % 0,0023
Fon Yönetim Ücreti
90.686,63 % 0,0424
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
34,68 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
7.353,84 % 0,0034
TOPLAM GİDERLER
105.707,16 % 0,0494
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
214.110.958,3



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820919


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 33,88 110.785.349 % 19,97  
RYSAS 9,56 6.857.102 % 19,95  
RYGYO 9,77 106.268.119 % 18,00  
ESCOM 3,12 9.558.814 % 14,71  
GYHOL 26,90 836.693 % 14,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8820 7,9215 % 0,59  
Frank 6,2103 6,2477 % 0,56  
Riyal 1,6212 1,6293 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 23,21  
Altın Gr. 322 323 4,84  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,52 18,56 0,17  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,04  
B. Petrol 57,99 57,99 -1,32  
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