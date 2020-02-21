***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/01/2020AçıklamaGAN 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri978,82 % 0,0083Bağımsız Denetim Ücreti2.017,5 % 0,0171Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.586,75 % 0,0304Fon Yönetim Ücreti27.911,83 % 0,2363Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu271,75 % 0,0023Gecelik Ters Repo Komisyonu1.512,8 % 0,0128Vadeli Ters Repo Komisyonu20 % 0,0002Borsa Para Piyasası Komisyonu927,22 % 0,0079Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.768,79 % 0,573TOPLAM GİDERLER43.995,46 % 0,3725DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.810.323,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820921BIST