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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

21.02.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama

GAN 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
978,82 % 0,0083
Bağımsız Denetim Ücreti
2.017,5 % 0,0171
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
3.586,75 % 0,0304
Fon Yönetim Ücreti
27.911,83 % 0,2363
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
271,75 % 0,0023
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.512,8 % 0,0128
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20 % 0,0002
Borsa Para Piyasası Komisyonu
927,22 % 0,0079
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
6.768,79 % 0,573
TOPLAM GİDERLER
43.995,46 % 0,3725
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.810.323,94



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820921


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ESCOM 3,12 9.304.047 % 14,71  
RHEAG 1,98 5.110.325 % 13,79  
TRCAS 3,67 101.176.599 % 13,27  
DGGYO 6,44 42.397.201 % 13,18  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8965 7,9361 % 0,78  
Frank 6,2142 6,2516 % 0,62  
Riyal 1,6269 1,6351 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 25,02  
Altın Gr. 323 323 5,42  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,54 18,58 0,19  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 0,04  
B. Petrol 57,77 57,77 -1,54  
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