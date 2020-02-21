***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
21.02.2020 17:47
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama
GAN 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
978,82 % 0,0083
Bağımsız Denetim Ücreti
2.017,5 % 0,0171
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
3.586,75 % 0,0304
Fon Yönetim Ücreti
27.911,83 % 0,2363
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
271,75 % 0,0023
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.512,8 % 0,0128
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20 % 0,0002
Borsa Para Piyasası Komisyonu
927,22 % 0,0079
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
6.768,79 % 0,573
TOPLAM GİDERLER
43.995,46 % 0,3725
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.810.323,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820921
BIST
17:37117.083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.441,40
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:376,1156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:376,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6333
En Düşük
6,5655
17:37323,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 5,39
|Açılış
|: 323,11
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|109.792.021
|% 19,97
|
|ESCOM
|3,12
|9.304.047
|% 14,71
|
|RHEAG
|1,98
|5.110.325
|% 13,79
|
|TRCAS
|3,67
|101.176.599
|% 13,27
|
|DGGYO
|6,44
|42.397.201
|% 13,18
|
|MIPAZ
|3,05
|163.193.636
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,51
|14.258.568
|% -8,20
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,87
|93.727.361
|% -5,78
|
|THYAO
|14,45
|1.718.603.290
|% 0,56
|
|ASELS
|29,06
|1.249.904.801
|% 2,47
|
|KOZAA
|12,42
|731.853.526
|% 10,50
|
|IPEKE
|9,80
|687.770.629
|% 6,41
|
|KRDMD
|2,80
|528.039.809
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,54
|365.639.883
|% 0,65
|
|ODAS
|2,11
|420.980.403
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,80
|528.039.809
|% 3,32
|
|ALBRK
|1,53
|232.193.931
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,23
|177.310.764
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8965
|7,9361
|% 0,78
|
|Frank
|6,2142
|6,2516
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6269
|1,6351
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|25,02
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,42
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|57,77
|57,77
|-1,54
|
Seans Raporu
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17:51XU030
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