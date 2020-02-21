***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/01/2020AçıklamaGPG 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.056,6 % 0,0048Bağımsız Denetim Ücreti7.410,41 % 0,0172Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27.021,64 % 0,0629Fon Yönetim Ücreti966.961,43 % 2,2492Hisse Senedi Komisyonu69.104,72 % 0,1607Tahvil Bono Komisyonu108,87 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu70.332,47 % 0,1636Vadeli Ters Repo Komisyonu4.683 % 0,0109Borsa Para Piyasası Komisyonu10.536,06 % 0,0245Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu137.779,78 % 0,3205Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler33.807,77 % 0,0786TOPLAM GİDERLER1.329.802,75 % 3,0932DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.990.792,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820922BIST