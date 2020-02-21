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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

21.02.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama

GPG 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.056,6 % 0,0048
Bağımsız Denetim Ücreti
7.410,41 % 0,0172
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
27.021,64 % 0,0629
Fon Yönetim Ücreti
966.961,43 % 2,2492
Hisse Senedi Komisyonu
69.104,72 % 0,1607
Tahvil Bono Komisyonu
108,87 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
70.332,47 % 0,1636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.683 % 0,0109
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.536,06 % 0,0245
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu
137.779,78 % 0,3205
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
33.807,77 % 0,0786
TOPLAM GİDERLER
1.329.802,75 % 3,0932
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.990.792,75



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820922


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 33,88 106.487.965 % 19,97  
ESCOM 3,12 9.290.201 % 14,71  
TRCAS 3,70 91.810.910 % 14,20  
RHEAG 1,98 4.870.489 % 13,79  
ARDYZ 14,98 19.147.939 % 13,57  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8955 7,9351 % 0,76  
Frank 6,2120 6,2494 % 0,59  
Riyal 1,6268 1,6350 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.642 1.642 22,17  
Altın Gr. 323 323 5,00  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.129 2.182 42,18  
Yarım 1.029 1.056 20,40  
Çeyrek 516 528 10,21  
Gümüş.Ons 18,49 18,53 0,13  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 58,05 58,05 -1,26  
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