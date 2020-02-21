***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/01/2020AçıklamaGME 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.791,6 % 0,0137Bağımsız Denetim Ücreti5.670,53 % 0,0278Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri41.499,93 % 0,2038Fon Yönetim Ücreti61.134,04 % 0,3003Hisse Senedi Komisyonu3.849,8 % 0,0189Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu210 % 0,001Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.429,02 % 0,007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.904,44 % 0,0536Vergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu19.224,09 % 0,0944Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler20.787,48 % 0,1021TOPLAM GİDERLER167.500,93 % 0,8227DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.361.023,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820923BIST