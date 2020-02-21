***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
21.02.2020 17:47
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama
GME 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.791,6 % 0,0137
Bağımsız Denetim Ücreti
5.670,53 % 0,0278
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
41.499,93 % 0,2038
Fon Yönetim Ücreti
61.134,04 % 0,3003
Hisse Senedi Komisyonu
3.849,8 % 0,0189
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
210 % 0,001
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.429,02 % 0,007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.904,44 % 0,0536
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
19.224,09 % 0,0944
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
20.787,48 % 0,1021
TOPLAM GİDERLER
167.500,93 % 0,8227
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.361.023,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820923
BIST
18:05116.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.187,35
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
18:056,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
18:056,6344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0483
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6402
En Düşük
6,5655
18:05323,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 5,40
|Açılış
|: 323,12
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
|
|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8914
|7,9310
|% 0,71
|
|Frank
|6,2280
|6,2655
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6245
|1,6327
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|26,00
|
|Altın Gr.
|324
|324
|6,16
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,59
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,05
|
|B. Petrol
|58,37
|58,37
|-0,94
|