***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
21.02.2020 17:48
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama
GAG 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.926,6 % 0,0313
Bağımsız Denetim Ücreti
5.670,53 % 0,0606
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
28.608,39 % 0,3059
Fon Yönetim Ücreti
93.026,28 % 0,9947
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
4.539,78 % 0,0485
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
14.508,99 % 0,1551
TOPLAM GİDERLER
149.280,57 % 1,5963
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.351.733,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820925
BIST
18:05116.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.187,35
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
18:056,0915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
18:056,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6402
En Düşük
6,5655
18:05322,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,39
|Açılış
|: 322,11
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
|
|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8820
|7,9215
|% 0,59
|
|Frank
|6,2103
|6,2477
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6212
|1,6293
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|23,11
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|57,93
|57,93
|-1,38
|