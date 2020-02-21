***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/01/2020AçıklamaGAG 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.926,6 % 0,0313Bağımsız Denetim Ücreti5.670,53 % 0,0606Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri28.608,39 % 0,3059Fon Yönetim Ücreti93.026,28 % 0,9947Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu4.539,78 % 0,0485Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.508,99 % 0,1551TOPLAM GİDERLER149.280,57 % 1,5963DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.351.733,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820925BIST