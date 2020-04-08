***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGSM 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.826 % 0,0006Bağımsız Denetim Ücreti6.996,07 % 0,0022Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri43.828,02 % 0,0135Fon Yönetim Ücreti256.534,85 % 0,0792Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu26,88 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0001Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler57.918,57 % 0,0179TOPLAM GİDERLER367.398,49 % 0,1134DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ324.029.696,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836424BIST