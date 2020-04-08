***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 14:27
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GSM 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.826 % 0,0006
Bağımsız Denetim Ücreti
6.996,07 % 0,0022
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
43.828,02 % 0,0135
Fon Yönetim Ücreti
256.534,85 % 0,0792
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26,88 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
57.918,57 % 0,0179
TOPLAM GİDERLER
367.398,49 % 0,1134
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
324.029.696,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836424
BIST
15:1493.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 793,87
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.207
En Düşük
91.803
15:146,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
15:147,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
15:14358,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,24
|Açılış
|: 358,35
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.063.113
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.271.741
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|8.725.984
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.410.404
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|43,30
|698.245.090
|% 7,50
|
|THYAO
|9,62
|559.337.176
|% 0,94
|
|ASELS
|24,72
|548.166.019
|% 1,31
|
|SASA
|9,17
|485.096.425
|% 2,57
|
|GARAN
|7,85
|399.763.807
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,40
|253.311.594
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,03
|84.284.521
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,55
|251.360.940
|% 5,34
|
|TEKTU
|1,05
|69.992.008
|% 3,96
|
|YKBNK
|1,88
|115.962.196
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3431
|8,3849
|% 0,28
|
|Frank
|6,9455
|6,9874
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-0,17
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,03
|32,03
|0,16
|