***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAN 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri500,14 % 0,0039Bağımsız Denetim Ücreti1.037,5 % 0,008Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.687,2 % 0,0207Fon Yönetim Ücreti16.170,94 % 0,1247Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2,37 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu686,01 % 0,0053Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu449,1 % 0,0035Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0021Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.740,41 % 0,0597TOPLAM GİDERLER29.541,77 % 0,2278DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.968.746,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836425BIST