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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2020 14:28
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

GAN  2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
500,14 % 0,0039
Bağımsız Denetim Ücreti
1.037,5 % 0,008
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
2.687,2 % 0,0207
Fon Yönetim Ücreti
16.170,94 % 0,1247
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
2,37 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
686,01 % 0,0053
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
449,1 % 0,0035
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0021
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
7.740,41 % 0,0597
TOPLAM GİDERLER
29.541,77 % 0,2278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.968.746,51



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836425


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3431 8,3849 % 0,28  
Frank 6,9455 6,9874 % -0,03  
Riyal 1,7961 1,8051 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.648 -0,17  
Altın Gr. 359 359 0,58  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,05 15,08 0,04  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,01  
B. Petrol 32,03 32,03 0,16  
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