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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2020 14:28
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

GKS 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
500,14 % 0,0027
Bağımsız Denetim Ücreti
1.037,5 % 0,0055
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
2.831,97 % 0,015
Fon Yönetim Ücreti
70.358,24 % 0,3734
Hisse Senedi Komisyonu
10.025,54 % 0,0532
Tahvil Bono Komisyonu
58,44 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.439,32 % 0,0183
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
875,7 % 0,0046
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0014
Türev Araçlar Komisyonu
5.087,37 % 0,027
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
8.714,13 % 0,0462
TOPLAM GİDERLER
103.196,45 % 0,5477
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.843.012,98



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836426


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RTALB 5,39 1.062.035 % 10,00  
DOCO 316,40 41.005.194 % 9,98  
KONYA 206,10 23.646.266 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3393 8,3811 % 0,23  
Frank 6,9388 6,9806 % -0,13  
Riyal 1,7956 1,8046 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 1,81  
Altın Gr. 359 359 0,30  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,06 15,09 0,05  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,03 32,03 0,16  
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