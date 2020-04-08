***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 14:28
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GKS 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
500,14 % 0,0027
Bağımsız Denetim Ücreti
1.037,5 % 0,0055
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
2.831,97 % 0,015
Fon Yönetim Ücreti
70.358,24 % 0,3734
Hisse Senedi Komisyonu
10.025,54 % 0,0532
Tahvil Bono Komisyonu
58,44 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.439,32 % 0,0183
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
875,7 % 0,0046
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0014
Türev Araçlar Komisyonu
5.087,37 % 0,027
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
8.714,13 % 0,0462
TOPLAM GİDERLER
103.196,45 % 0,5477
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.843.012,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836426
BIST
14:4792.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 457,54
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:476,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:477,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:47358,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,36
|Açılış
|: 358,95
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.005.194
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|23.646.266
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.354.427
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,00
|570.954.482
|% 4,27
|
|ASELS
|24,68
|525.371.943
|% 1,15
|
|THYAO
|9,60
|511.730.201
|% 0,73
|
|SASA
|9,19
|470.861.367
|% 2,80
|
|GARAN
|7,85
|370.663.766
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,35
|233.969.172
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,03
|81.447.680
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,05
|68.506.580
|% 3,96
|
|TSPOR
|3,46
|231.317.035
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,89
|113.253.643
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3393
|8,3811
|% 0,23
|
|Frank
|6,9388
|6,9806
|% -0,13
|
|Riyal
|1,7956
|1,8046
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,81
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,03
|32,03
|0,16
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