***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKS 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri500,14 % 0,0027Bağımsız Denetim Ücreti1.037,5 % 0,0055Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.831,97 % 0,015Fon Yönetim Ücreti70.358,24 % 0,3734Hisse Senedi Komisyonu10.025,54 % 0,0532Tahvil Bono Komisyonu58,44 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu3.439,32 % 0,0183Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu875,7 % 0,0046Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0014Türev Araçlar Komisyonu5.087,37 % 0,027Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.714,13 % 0,0462TOPLAM GİDERLER103.196,45 % 0,5477DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.843.012,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836426BIST