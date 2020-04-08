***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGPG 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri473,96 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti3.129,59 % 0,002Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri25.168,8 % 0,0161Fon Yönetim Ücreti890.705,2 % 0,5687Hisse Senedi Komisyonu76.111,93 % 0,0486Tahvil Bono Komisyonu29,05 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu78.335,47 % 0,05Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu60 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu134.430,82 % 0,0858Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler122.589,49 % 0,0783TOPLAM GİDERLER1.331.302,41 % 0,8501DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ156.614.237,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836427BIST