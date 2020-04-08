***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGME 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri473,96 % 0,0019Bağımsız Denetim Ücreti2.060,03 % 0,0084Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri7.461 % 0,0305Fon Yönetim Ücreti18.321,25 % 0,0748Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.926,02 % 0,016Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0011Türev Araçlar Komisyonu11.717,47 % 0,0478Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.218,46 % 0,0458TOPLAM GİDERLER55.446,29 % 0,2264DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.494.166,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836428BIST