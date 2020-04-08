***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGBG 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri473,96 % 0,0078Bağımsız Denetim Ücreti1.245 % 0,0205Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri10.561 % 0,1741Fon Yönetim Ücreti37.888,14 % 0,6246Hisse Senedi Komisyonu762,74 % 0,0126Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu95,11 % 0,0016Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu329,81 % 0,0054Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.347,36 % 0,0717Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0044Türev Araçlar Komisyonu512,06 % 0,0084Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.489,38 % 0,0575TOPLAM GİDERLER59.972,66 % 0,9886DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.066.306,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836430BIST