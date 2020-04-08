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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2020 14:29
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

GBG 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
473,96 % 0,0078
Bağımsız Denetim Ücreti
1.245 % 0,0205
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
10.561 % 0,1741
Fon Yönetim Ücreti
37.888,14 % 0,6246
Hisse Senedi Komisyonu
762,74 % 0,0126
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu
95,11 % 0,0016
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
329,81 % 0,0054
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.347,36 % 0,0717
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0044
Türev Araçlar Komisyonu
512,06 % 0,0084
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
3.489,38 % 0,0575
TOPLAM GİDERLER
59.972,66 % 0,9886
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.066.306,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836430


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Sterlin 8,3485 8,3904 % 0,34  
Frank 6,9420 6,9838 % -0,08  
Riyal 1,7965 1,8055 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.648 0,15  
Altın Gr. 357 358 -0,82  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,03 15,07 0,02  
Gümüş Gr. 3,27 3,27 -0,00  
B. Petrol 31,98 31,98 0,11  
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